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سياسي
الأربعاء 25/أبريل/2018 - 02:51 ص

«المؤتمر» يعكف على تجهيز تنظيم سلسلة ندوات وورش استعدادًا للمحليات

أحمد خالد، أمين شباب
أحمد خالد، أمين شباب حزب المؤتمر
محمد الشريف
dostor.org/2142803

أكد أحمد خالد، أمين شباب حزب المؤتمر، أن الحزب مستعد لخوض الانتخابات المحلية، ولكنه ينتظر الانتهاء من القانون الجديد وإقراره لوضع خطته لخوض الانتخابات، قائلا: «إن اتحاد شباب الحزب يعكف على التجهيز لتنظيم سلسلة من الندوات والورش، وتدريب شباب الحزب ومن يرغب خوض انتخابات المحليات».


وأضاف «خالد»، في تصريح لـ«الدستور»، أن برنامج التدريب سيتم على استخدام أساليب أدوات الرقابة الشعبية المختلفة، مؤكدًا أن الدولة في حاجة إلى وجود جهاز رقابي شعبي قوي يفضي على الفساد، وهو ما يجب أن تستعد له كافة الأحزاب.

وأوضح أن الحزب لديه عدد من الكوادر الشبابية المؤهلة لخوض الانتخابات، بالإضافة إلىتدريب الشباب الجدد والدفع بهم.

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