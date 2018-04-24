القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
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مصر
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 04:39 م

السيسى: نهتم بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة

السيسي
السيسي
أش أ
dostor.org/2142355

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أورليش شبيسهوفر، الرئيس التنفيذي لشركة ABB العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا وشبكات الكهرباء والربط الكهربائي، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى السفير السويدي بالقاهرة وعدد من مسئولي الشركة.

وأعرب الرئيس عن تقدير مصر للتعاون القائم مع الشركة، وحرصها على الاستفادة مما تتمتع به ABB من خبرة دولية متميزة، معربًا عن التطلع إلى مساهمة الشركة في تنفيذ المزيد من المشروعات في مصر، ولاسيما في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما استعرض الرئيس الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الدولة خلال السنوات الماضية، وما تم اتخاذه من إجراءات لحل العقبات أمام المستثمرين والشركات العاملة في مصر وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، فضلًا عن المشروعات القومية الجاري تنفيذها وما توفره من فرص استثمارية كبيرة وواعدة بالقطاعات المختلفة.

وأشار الرئيس في هذا الإطار إلى اهتمام مصر بأن تصبح مركزًا وجسرًا إقليميًا للطاقة، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير منظومة الكهرباء والطاقة بشكل شامل، لافتًا إلى ما يتيحه ذلك من آفاق للاستفادة مما توفره ABB من حلول وأنظمة وتكنولوجيات في مجالات الكهرباء والطاقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن أورليش شبيسهوفر أشاد خلال اللقاء برؤية الرئيس الطموحة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في مصر، معربًا عن اعتزاز شركة ABB بكونها شريكًا لمصر في مجال الكهرباء والطاقة، مؤكدًا دعم الشركة لمساعي أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة.

وأضاف أورليش شبيسهوفر أن مصر تعد المركز الرئيسي لعمليات الشركة في منطقة الشرق الأدنى وشمال ووسط أفريقيا، لافتًا إلى أنها تعمل بالسوق المصرية منذ عام 1926، وأن لديها خمسة مصانع في مدينة العاشر من رمضان، ويبلغ عدد العاملين بها في مصر حوالي 3500 شخص، كما ضخت ABB استثمارات تقدر بأكثر من 200 مليون دولار أمريكي في توسيع وتطوير منشآتها خلال السنوات الماضية، ويتم حاليًا تصدير حوالي 20 % من إنتاج الشركة في مصر، بالإضافة إلى مساهمتها في تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية في مصر.

واستعرض المدير التنفيذي في هذا السياق الخبرات التي تتمتع بها الشركة في مجال نقل وتوزيع الكهرباء وتنفيذ شبكات الربط الكهربائي مع دول الجوار، فضلًا عن المساهمة في تنفيذ البنية التحتية للمدن الجديدة الجاري إنشاؤها لجعلها مدنا ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وكذلك إقامة مراكز التدريب والتأهيل الفني للعاملين المصريين.

وتناول اللقاء التباحث حول آفاق التعاون المستقبلي مع الشركة والمشروعات التي تهتم بتنفيذها، حيث أكد السيد الرئيس  أهمية مساهمة تلك المشروعات في توطين ونقل التكنولوجيا لمصر، فضلًا عن الاستفادة من خبرة ABB في مجال التعليم والتدريب الفني بالتخصصات التي تتميز بها، مؤكدًا أن الدولة على استعداد تام لإقامة شراكة مع ABB وتنفيذ مشروعات ذات صلة بنشاطها، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حاليًا.

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