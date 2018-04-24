الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 04:16 م
«دعم مصر» يعقد اجتماعًا مع مسؤولي التنمية بالمحافظات
تصوير :محمد عطا
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تفقد اللواء علاء عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، اليوم الثلاثاء، عددًا من المواقع الشرطية بمدينة دمنهور، للوقوف على جاهزيتها. وأجرى مدير أمن البحيرة، جولة تفقدية لإدارة قوات أمن البحيرة، وقسم شرطة ...
شهد مبنى ديوان محافظة أسوان، حالة من الإهمال والعشوائية الشديدة، نتيجة قيام عدد من الباعة المتجولين بمحاصرة أبواب مدخل الموظفين والجمهور وتحويله لسوق لبيع فاكهة «البطيخ»، ما أثار حالة من الاستياء لدى ...