القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
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12:40 م

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات
10:18 ص

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان
09:49 ص

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن
07:51 ص

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 04:16 م

«دعم مصر» يعقد اجتماعًا مع مسؤولي التنمية بالمحافظات

اجتماع دعم مصر
اجتماع دعم مصر
تصوير :محمد عطا
dostor.org/2142323

«دعم مصر» يعقد اجتماعًا مع مسؤولي التنمية بالمحافظات
«دعم مصر» يعقد اجتماعًا مع مسؤولي التنمية بالمحافظات
«دعم مصر» يعقد اجتماعًا مع مسؤولي التنمية بالمحافظات
«دعم مصر» يعقد اجتماعًا مع مسؤولي التنمية بالمحافظات
«دعم مصر» يعقد اجتماعًا مع مسؤولي التنمية بالمحافظات
«دعم مصر» يعقد اجتماعًا مع مسؤولي التنمية بالمحافظات
«دعم مصر» يعقد اجتماعًا مع مسؤولي التنمية بالمحافظات
«دعم مصر» يعقد اجتماعًا مع مسؤولي التنمية بالمحافظات
«دعم مصر» يعقد اجتماعًا مع مسؤولي التنمية بالمحافظات
«دعم مصر» يعقد اجتماعًا مع مسؤولي التنمية بالمحافظات
«دعم مصر» يعقد اجتماعًا مع مسؤولي التنمية بالمحافظات
«دعم مصر» يعقد اجتماعًا مع مسؤولي التنمية بالمحافظات
«دعم مصر» يعقد اجتماعًا مع مسؤولي التنمية بالمحافظات
«دعم مصر» يعقد اجتماعًا مع مسؤولي التنمية بالمحافظات
«دعم مصر» يعقد اجتماعًا مع مسؤولي التنمية بالمحافظات
«دعم مصر» يعقد اجتماعًا مع مسؤولي التنمية بالمحافظات
«دعم مصر» يعقد اجتماعًا مع مسؤولي التنمية بالمحافظات
«دعم مصر» يعقد اجتماعًا مع مسؤولي التنمية بالمحافظات
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