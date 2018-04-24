مقتل 21 شخصا فى هجومين إرهابيين لـ«بوكو حرام» شمال شرق نيجيريا

قتل 21 شخصا في عدة هجمات إرهابية لمسلحي "بوكو حرام"، في منطقة نائية شمال شرق نيجيريا، حسبما أفاد مسؤولون أمنيون وشهود عيان، اليوم الثلاثاء، نقلا عن وكالة فرانس برس.



وفتح المسلحون النار على 18 عاملا يجمعون الحطب في ولاية برونو قرب بلدة جامبورو على الحدود مع الكاميرون، وفق تصريحات لأحد مسلحي جماعات تحارب بوكو حرام في المنطقة.



وفي حادث منفصل، اصطدمت حافلة تحمل مدنيين بلغم أرضي زرعه مسلحو الجماعة الإرهابية، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص قرب قرية وومبي، وقال أحد الشهود: إن "3 أشخاص من بينهم السائق قتلوا فيما أصيب 11 آخرون".



وأسفرت هجمات الجماعة الإرهابية شمال شرق نيجيريا، عن 20 ألف قتيل على الأقل، وتهجير نحو 2.6 مليون شخص منذ 2009.