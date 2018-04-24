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الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 04:51 ص

مسلمو فرنسا ينددون بدعوة ساركوزى لإبطال سور من القرآن

مسلمو فرنسا ينددون
عبير سليم
dostor.org/2141211

عبّر مسلمو فرنسا، عن تنديدهم، بمقال طالب بإبطال سور من القرآن الكريم، بدعوى أنها "تحرض على معاداة السامية وقتل غير المسلمين".

وأفاد عمدة جامع باريس الكبير، دليل بوبكر، في بيان أصدره مساء أمس الإثنين، بأنّ "الهوس الجنوني بمعاداة السامية، والحكم غير العادل الذي أصدره المقال ضد المسلمين والإسلام يهدد بإثارة الطوائف الدينية ضد بعضها"، لافتا إلى أنّ مسلمي فرنسا "ملتزمون بقيم الجمهورية، وينددون بالفعل منذ عقود بمعاداة السامية والعنصرية ضد المسلمين في كافة أشكالها".

وأكّد دليل بوبكر، أنّ اجتماع عقد بين عدد من الأئمة والحاخامات اليهود في 11 أبريل الجاري، كوسيلة لتقريب وجهات النظر والجهود الرامية إلى تحسين العلاقات بين مسلمي ويهود فرنسا.

وفي ذات الإطار، قال طارق أوبرو، إمام مسجد بوردو الكبير إن "القول بأن القرآن الكريم يدعو إلى القتل بالغ العنف وسخيف".

وكانت صحيفة "لو باريزيان"، قد نشرت الأحد، مقالًا بعنوان "ضد معاداة السامية الجديدة"، لدعوة القيادات الإسلامية إلى إبطال سور من القرآن الكريم بذريعة أنها "تدعو إلى قتل ومعاقبة اليهود والمسيحيين والملحدين".

ووقع على المقال حوالي 300 شخص، بينهم الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، ورئيس الوزراء السابق مانويل فالس، والمغني شارل أزنافور، والممثل جيرار ديبارديو.

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