اليوم.. نظر طعن 296 متهمًا فى قضية «الجناح العسكرى للإخوان»

تنظر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من 296 متهمًا في قضية تشكيل جناح عسكري لجماعة الإخوان، على قرار وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.



كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكما بإدراج 296 شخصًا على قائمة الكيانات الإرهابية، لاتهامهم في القضية 316 لسنة 2017، المعروفة إعلاميًا بالجناح عسكري لجماعة الإخوان، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة.



وأبرز المتهمين في القضية: محمود عزت، ومحمد عبد الرحمن المرسي، ومحمود حسين، والقيادي بالتنظيم الدولي للجماعة إبراهيم منير، وناصر الفراش، وعمر عبد الغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبد الحميد عيسى، والسيد طمان، وجمال حشمت، وعلي بطيخ، وأمير بسام، وحلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحيي الزايط، ومصطفى المغير، ومدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري الموصوف بـ«مسؤول الإخوان بأفريقيا»، وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة.