«نادينا» نجمة الطفولة تعود بـ«شوية وهطق»

تستعد المطربة الكندية نادينا، لطرح أغنية جديدة باللغة العربية خلال الأيام المقبلة بعد أخر أغنياتها "سابوتاج" عام 2014.



وتعد "نادينا" من أشهر مطربي الطفولة لجيل الشباب الحالي؛ بسبب أغنيتها "فولا فولا" التي حققت انتشارًا واسعًا خلال فترة التسعينيات.



والأغنية الجديد بعنوان "شوية وهطق"، من كلمات الشاعر الغنائي رمضان محمد، الذي عبر عن سعادته مع "نادينا" ووصوله لمطربة عالمية بحجمها، لافتًا إلى أن الأغنية تقدم في شكل اجتماعي ويصورها مخرج أمريكي.



وكشف مؤلف الأغنية أن هناك أزمة بين نادينا وهيفاء وهبي لأن الأغنية الجديدة كانت ملك هيفاء ثم ذهبت إلى نادينا.