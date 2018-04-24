«عبدالمقصود»: طالبنا الوزارات المختلفة بضرورة الاهتمام بتطوير المناطق السياحية

أبدى النائب محمد عبدالمقصود، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، اعتراضه على بعض سياسات وزارة السياحة في التعامل مع مشروع الموازنة للعام المالي 2019/2018.



وقال "عبدالمقصود"، في تصريح لـ"الدستور"، إن اعضاء البرلمان بلجنة السياحة أبدوا العديد من الملاحظات والاستفسارات، أمس الإثنين، خلال مناقشة مشروع موازنة وزارة السياحة والهيئات التابعة لها في مشروع الموازنة، مؤكدًا أن اللجنة لن تسمح في إهدار المال العام أو الإنفاق في غير محله.



وتابع: «أكدنا لممثلي وزارات السياحة والمالية والتخطيط، خلال الاجتماع، على ضرورة الاهتمام بتطوير المناطق السياحية لتقديم خدمة أفضل للسائحين وتشجيع السياحة سواء الداخلية أو الوافدة».