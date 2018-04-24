القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
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الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 02:34 ص

حنان ترك تكشف عن أصدقائها الحاليين من الوسط الفنى

حنان ترك
حنان ترك
محمد قدري
dostor.org/2141187

قالت الفنانة حنان ترك، خلال تواجدها بملتقى الكويت للإعلام المقام حاليًا، إنها مازالت تحتفظ بصداقات مع عدد من نجوم الوسط الفني حتى الآن.

وكشفت "ترك" عن أن أصدقائها الحاليين، أبرزهم الفنانة منى زكي والفنانة هند صبري لافتة إلى أنها تعرفهما جيدًا وأولادهما بالرغم من عدم مقابلة أبناء "هند"، مشيرة إلى أنها تحضر بعض المناسبات الفنية لعدد من نجوم الوسط الفني.

وتشارك حنان ترك خلال رمضان المقبل بمسلسلها الكارتوني الديني "صدق رسول الله" عن قصة الإمام البخاري.

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