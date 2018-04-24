جورج بوش الأب يدخل العناية المركزة بعد أيام من وفاة زوجته

أفادت شبكة «سي.إن.إن» الأمريكية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الأب، دخل منذ لحظات إلى العناية المركزة بمسشتفى هيوستن الأمريكية، وذلك بعد أيام من وفاة زوجته، باربرا بوش.



ونقلت الشبكة عن بيان أصدره مكتب بوش الأب قوله: «الرئيس الأسبق بوش دخل مسشتفى هيوستن بعدما أصيب بعدوى خطيرة انتشرت في دمه، إنه يستجيب للعلاج الآن ويبدو أنه يتعافى».



وكانت جنازة باربرا بوش أقيمت، السبت، في ولاية تكساس الأمريكية بحضور 1500 شخص، ورؤساء سابقون ومسئولون كبار وشخصيات عامة.