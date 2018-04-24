القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
عالم
الثلاثاء 24/أبريل/2018 - 02:23 ص

جورج بوش الأب يدخل العناية المركزة بعد أيام من وفاة زوجته

جورج بوش الأب
جورج بوش الأب
عبير سليم
dostor.org/2141154

أفادت شبكة «سي.إن.إن» الأمريكية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الأب، دخل منذ لحظات إلى العناية المركزة بمسشتفى هيوستن الأمريكية، وذلك بعد أيام من وفاة زوجته، باربرا بوش.

ونقلت الشبكة عن بيان أصدره مكتب بوش الأب قوله: «الرئيس الأسبق بوش دخل مسشتفى هيوستن بعدما أصيب بعدوى خطيرة انتشرت في دمه، إنه يستجيب للعلاج الآن ويبدو أنه يتعافى».

وكانت جنازة باربرا بوش أقيمت، السبت، في ولاية تكساس الأمريكية بحضور 1500 شخص، ورؤساء سابقون ومسئولون كبار وشخصيات عامة.

موضوعات متعلقة

وفاة زوجة جورج بوش الأب عن عمر 92 عامًا

السفير السعودي بأمريكا: أحزنني نبأ رحيل باربرا بوش

من هى «باربرا بوش» سيدة أمريكا الأولى السابقة؟

البيت الأبيض: «ترامب» لن يحضر جنازة زوجة الرئيس الأسبق

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما

منذ 6 أيام

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا

منذ اسبوع

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن

منذ اسبوع

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية

منذ أقل من شهر

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا

منذ أقل من شهر

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

الآن

«الباز»: أبو الفتوح صحته جيدة و«لو خرج من السجن هيبقى زي القرد» (فيديو)

المتحدث العسكري يندد بتقرير «هيومن رايتس» بشأن الأوضاع في سيناء

عاجل.. خروج الدفعة الثالثة من إرهابيي القلمون

«أبيض وأسود».. أخطر محاكمة لـ«المحافظين» قبل «حركة التفوير» المنتظرة

الأكثر قراءة

«أولتراس أهلاوي» يعلن تجميد نشاطه

اليوم.. محاكمة عامل جمع بين زوجتين «مسيحية» و«مسلمة»

جدل حول وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني المفاجئة

أفيخاي أدرعي يهنئ «صلاح».. ورواد «فيس بوك»: «بلاش أبو مكة علشان هتزعل»

ألبومات الصور

الأمير وليام وزوجته يرزقان بمولود ثالث (صور)

الجامعة الكندية تكرم أبطال «أبو العروسة» بحضور سيد رجب ومحمود حجازي

حملة مكبرة لإزالة التعديات على خطوط مياه الشرب بـ«غزالة الضبعة»

بالصور.. محافظ المنيا يفتتح وحدة مرور سمالوط

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

الأكثر قراءة

«أولتراس أهلاوي» يعلن تجميد نشاطه

اليوم.. محاكمة عامل جمع بين زوجتين «مسيحية» و«مسلمة»

جدل حول وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني المفاجئة

أفيخاي أدرعي يهنئ «صلاح».. ورواد «فيس بوك»: «بلاش أبو مكة علشان هتزعل»

كشكول

"التعليم": 3 لجان للتحقيق في واقعة تحريض معلم على الطائفية بمدرسة بالمقطم

مدير تعليم شمال سيناء تشارك في احتفالات ذكرى تحرير "أرض الفيروز"

انطلاق أولى فاعليات مئوية زايد الدولية بحقوق عين شمس

الخشت: وضع حجر أساس الفرع الدولي لجامعة القاهرة بأكتوبر.. الأحد

رئيس جامعة الأزهر يضع إكليلاً من الزهور على قبر الجندي المجهول..غدا

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

تلميذان يسطوان على منزل مدير فرع بنكي في تونس

نائب مجلس الدولة الاستشارى الليبى يلتقى بنواب الوفاق في طرابلس

الإحتلال يقتحم حارة الشيخ في مدينة الخليل

منوعات

غدًا.. مقرات لندن تحتفل بالحفيد الخامس لملكة بريطانيا

خبير حشرات يكتشف أكبر بعوضة في العالم بالصين

وزير الإعلام السوداني: محمد صلاح قدوة للشباب العربى والأجنبى

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك