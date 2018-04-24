خليفة «ميركل».. من هى أندريا ناليس رئيسة الحزب الديموقراطى الألمانى؟

تتجه الأضواء نحو أندريا ناليس، بعد فوزها برئاسة الحزب الديمقراطي الاجتماعي في ألمانيا، ويعتقد الكثيرين بأنها ستكون "ميركل" القادمة، حيث إن لها تاريخ سياسي حافل، وقدرات التفاوض والوصول للأهداف والحنكة السياسية.



وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن أندريا ناليس:



- ولدت أندريا ناليس في 20 يونيو 1970 في مينديش.



- سياسية ألمانية، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي.



- عُرفت في الحزب بانتقادها لأجندة 2010 لغيرهارد شرودر، المستشار الألماني ورئيس الحزب السابق، وصنفت بذلك ضمن الجناح اليساري للحزب.



- انتخبت أمينة عامة للحزب في نوفمبر 2009 في مؤتمر الحزب الذي عقد في دريسدن.



- قبل توليها رئاسة الحزب على مستوى البلاد، كانت زعيمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي في البوندستاغ "البرلمان الاتحادي الألماني"، منذ سبتمبر 2017.



- بفوز "ناليس" يكون أكبر حزبين في ألمانيا بقيادة امرأتين، للمرة الأولى، بوجود "ميركل" على رأس حزب المحافظين.



- وتنتمي "ناليس" منذ 20 عامًا إلى الهيئات الإدارية في الحزب، ويمكن لها أن ترتكز على شبكة قوية داخله، من أجل إخراجه من الأزمة التي يغرق فيها.



- في عام 2004 بدأت دراسة الدكتوراة في علم الأدب واللغة الألمانية، لكنها تخلت عن أطروحتها في عام 2005 بعودتها إلى البوندستاغ.



- كانت متزوجة منذ عام 1997 إلى 2007 قبل أن تنفصل عن زوجها السابق هورست نيومان، الذي كان يشغل مدير شركة فولكس فاجن للسيارات.



- في عام 2010 تزوجت من ماركوس فرينجز ولها منه طفلة، قبل أن ينفصلا في عام 2016.



- تعيش "ناليس" في الريف الألماني الغربي.



- وعدت بمتابعة التقاعد المبكر للعمال خلال فترة الانتخابات، وتمكنت ناليس من تطبيق قانون التقاعد المبكر في عام 2014.