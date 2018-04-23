طبيب نفسى: «العصبية» أول طريق الإجرام

أثارت وفاة شاب فى منطقة صفط اللبن، ببولاق الدكرور، الجدل، ويُدعى «زين العابدين. أ»، ٢٨ سنة، عاطل، متأثرًا بطعنات عديدة، تلقاها على يد ٣ متهمين، حيث تم توثيق الواقعة بمقاطع ‏فيديو.‏



وعن السبب وراء تحول الإنسان لمجرم، قالت الدكتورة صافيناز عبدالسلام، استشاري الطب النفسي، أن السبب وراء ذلك هو تجاهل المصريين للاضطرابات النفسية.



وأضافت «عبدالسلام»، فى تصريحات لـ«الدستور»، أن تعاطي المخدرات أحد الأسباب، مشيرة إلى أنها تساعد على غياب العقل عند وقوع الشخص في مشكلة ما.



وأكدت استشاري الطب النفسي، أن العصبية وعدم الاتزان، بالإضافة الى عدم النوم بشكل جيد، أول طريق للتعامل بعنف مع الآخرين.