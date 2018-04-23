«الإحصاء»: التخلص من 17.5 مليون طن قمامة

أظهر تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن كمية القمامة التي تم التخلص منها على مستوى المحافظات بلغت 17.5 مليون طن منهم 1.2 مليون طن تم التخلص منهم بواسطة مجلس المدينة أو الحي، و2.3 مليون طن بواسطة شركات جمع القمامة، و2.2 مليون طن عن طريق جامعى القمامة.



وبين تقرير الإحصاء عن عام 2016، أن 16 محافظة تعتمد علي جامعى القمامة في التخلص من مخلفات سكانها وهي: محافظة القاهرة بكمية مليون طن، يليها بورسعيد بـ 453 ألف طن، والجيزة 282 ألف طن، والقليوبية 163 ألف طن، ثم الفيوم 102 ألف طن، الإسكندرية 55 ألف طن، والغربية 98 ألف طن، وسوهاج 40 ألف طن، وأسيوط 15 ألف طن، والدقهلية 6 آلاف طن، وجنوب سيناء 8 آلاف طن، والإسماعيلية 4 آلاف طن، وبني سويف والشرقية ألف طن لكل منهما، والبحيرة 2000 طن.

