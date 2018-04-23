زينة تُحيي «ثرثرة فوق النيل» فى «ممنوع الاقتراب أو التصوير»

تدور أحداث مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" بين الماضي والحاضر وخاصة لعام 2007 قبل شهرة "مهره" و"كاميليا" وهم الشخصيتان الرئيسيتان ضمن سياق العمل ويجسدهما كل من زينة ونسرين أمين.



ويتم عرض مسرحية بعنوان "ثرثرة فوق النيل" وهو فيلم لأحمد رمزى وعماد حمدى حيث بدأ فريق العمل بالتصوير فى مسرح النهار وتظهر فى الأحداث البروفات المسرحية والعرض المسرحى للعمل وسيتم عرضه بطريقة الفلاش باك بين الكواليس والمسرح، والتجهيزات من ملابس، وديكورات، وتحضيرات للعرض المسرحى.



واشتهر الفيلم بمشهد "رجب حوش صحبك يارجب" و"الفلاحة ماتت ولازم نسلم نفسنا"، وشارك فيه كل من ميرفت أمين، وعادل أدهم، وسهير رمزى، وماجدة الخطيب، وتطرق الفيلم لعدة مشكلات منها المخدرات وإدمانها وحالة انحطاط الأخلاق وانعدام المبادئ واللامبالاة والظروف الاقتصادية وأثرها فى انتشار الجريمة وغيرها من المشاكل الماضية وتزداد حتى عصرنا الحالى.