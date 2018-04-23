القاهرة : الثلاثاء 24 أبريل 2018
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الإثنين 23/أبريل/2018 - 10:51 م

اليوم.. حلقة نقاشية حول «الإعلانات المضللة وأثارها السلبية»

أرشيفية
أرشيفية
وائل القمحاوى
dostor.org/2141006

تعقد شركة إنفلوينس للاستشارات الاستثمارية والحكومية «IGIA»، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، حلقة نقاشية حول «الإعلانات المضللة وأثارها السلبية على الصناعة والاقتصاد الوطني» في ظل خطوات الإصلاح الاقتصادي، والمشاركة الفعالة في جميع المجالات لتنمية المجتمع المصري.

وتعقد الورشة فى تمام الساعة 11:00 صباحًا وحتى 1:00 ظهرًا بقاعة طه حسين بنقابة الصحفيين، بحضور ممثلي الهيئات المصرية والغرف الصناعية المختلفة، وعدد من الإعلاميين والصحفيين والمنظمات المجتمعية إلى جانب مشاركة قوية من القطاع الخاص.

وتهدف الحلقة النقاشية إلى التأكيد على أهمية التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة المختصة، ونخبة من ممثلي القطاعات الإعلامية والصناعية والاقتصادية والقانونية، بالإضافة إلي عدد من نواب البرلمان، وذلك من خلال إجراء حوار مجتمعي يهدف لإشراك الجهات المختلفة المعنية في اتخاذ قرارات رادعة وفعالة.

يأتى ذلك نظرا لما يعانيه السوق المصري من انتشار ظاهرة مراكز الصيانة غير المعتمدة والبضائع المقلدة، والتي تظهر في الكثير من الإعلانات المضللة وتقنع المستهلك بانتمائها لعلامات تجارية شهيرة لاجتذاب أموال المستهلكين، مما بدوره يضر كلًا من الصناعة والأفراد، بجانب جودة المنتجات وهو ما ينعكس سلبيًا على الاقتصاد الوطني.

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