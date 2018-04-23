«صالح» يؤكد حماية المدنيين في العمليات العسكرية باليمن

أكد الفريق الركن علي محسن صالح، نائب رئيس الجمهورية اليمني، أن أجهزة الجيش والأمن تحرص كل الحرص قبل تنفيذ عمليات ضد عناصر التخريب والإرهاب على تجنيب المدنيين أي أضرار جانبية وتضع في أولويات اعتبارها سلامة وحماية المدنيين.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء، خلال لقاء نائب الرئيس اليمني، اليوم الاثنين، مع وفد منظمة حماية المدنيين في النزاعات "سيفيك" الدولية، واستمع إلى مختصر عن مهام ومشاريع المنظمة والبرامج التي تقدمها في مجال اختصاصها.



وأشار صالح إلى الحاجة المُلحة تجاه حماية المدنيين في ظل وضع تتعمد فيه ميليشيات الحوثي استهدافهم المباشر، مجددًا إدانته واستنكاره الشديدين للجريمة الإرهابية التي استهدفت رئيس وفد الصليب الأحمر إلى تعز حنا لحود، مقدمًا التعازي والمواساة لقيادة لبنان وشعبه ولمنظمة الصليب الأحمر ولكل العاملين في الحقل الإنساني.



وقال صالح، إن "جريمة اغتيال حنا لحود جريمة بشعة نالت من شخص طالما سخر وقته وجهده في سبيل خدمة الإنسانية، واغتياله هو قتل للضمير وللعمل الإنساني ومحاولة لمضاعفة معاناة أبناء تعز".



من جانبه، عبر وفد المنظمة الدولية عن تقديره لاهتمام اليمن ودعمه للبرامج المزمع تنفيذها، مؤكدًا أن المنظمة ستسعى جاهدة لتقديم الدعم اللازم لتأهيل كوادر أمنية وعسكرية تتمكن من معرفة جوانب حماية المدنيين وصون حياتهم.

