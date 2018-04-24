اليوم.. «محلب» يُشكل لجان لبيع أراضى الإصلاح الزراعى

تبحث لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجان معاينة وتثمين لبيع أراضي الإصلاح الزراعي المتعدي عليها في المحافظات بعد تسليم هيئة الخدمات الحكومية ١٦٥ ملف لبيع هذه الأراضي في المزاد العلني بحد أقصى يوليو المقبل؛ لسداد مستحقات الدولة، والتي تقدر قيمتها بـ٢٠٠ مليار جنيه كأراضي أحكار وبور وأراضي زراعية تم التعدي عليها بالبناء.



وقال مصدر مسئول بلجنة استرداد أراضي الدولة، إنه تم الاتفاق مع هيئة المساحة على الرفع المساحي لأراضي بناء بمحافظتي الإسكندرية ومطروح تقدر بنحو ٣ ملايين متر، قيمتها تصل إلى ١٧٠ مليار جنيه، والبدء في إجراءات تقنينها لسداد مستحقات الدولة، إلى جانب أن اللجنة ستبحث البدء مع المحافظات الإعداد لموجة جديدة من إزالة التعديات على أراضى الدولة التى لا يجوز تقنينها.



وأضاف المصدر، أن اللجنة ستبحث في اجتماعها التركيز فى المرحلة الأولى على تحديد التعديات الصارخة والتى ترتبط ببلطجة أو إصرار على الامتناع عن سداد حق الدولة؛ لتبدأ قوات إنفاذ القانون فى إزالتها بشكل فورى وبتحديد المسئول عن وقوع هذه التعديات الجديدة؛ لمحاسبته وفقًا للقانون للى جانب تسجيل طلبات التقنين المقدمة من واضعى اليد الجادين على منظومة اللجنة والإسراع باتخاذ إجراءات المعاينة وتقييم الأراضي.



وأوضح أن موعد 14 يونيو المقبل هو النهائى فى تقديم طلبات التقنين؛ لتبدأ بعدها إجراءات التعاقد مع الجادين، ممن تتوافر لهم الشروط وتسليمهم عقود التمليك الإبتدائية واسترداد الأراضى التى لم تقدم عنها طلبات تقنين، لافتًا إلى أن اللجنة ستتخذ إجراءات سريعة ضد أى حالات تظهر تلاعبًا أو فسادًا أو تعطيل متعمد، وفى الوقت نفسه تتابع اللجنة كل الشكاوى التى توجه إليها، كما تدرس اللجنة الوضع القانونى للمتقاعسين عن السداد والإجراءات التى يمكن اتخاذها حيالهم سواء بإحالتهم إلى الأموال العامة أو جهاز الكسب غير المشروع.