لي لي قاسم: سعيدة بمشاركتي بـ«سلسال الدم» في رمضان

أعربت الفنانة لى لى قاسم عن سعادتها بالمشاركة فى السباق الرمضاني المقبل، من خلال مشاركتها فى الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم"، الذى قررت إدارة قنوات "إم.بي.سي" عرضه خلال الشهر الكريم.



"سلسال الدم" بطولة عبلة كامل، ورياض الخولي، ومنة فضالي، ونرمين ماهر، وتأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفي الشال.



وكشفت قاسم، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور» عن حقيقة دورها فى فيلم "سوق الجمعة" المقرر عرضه خلال موسم عيد الفطر القادم، حيث قالت إنها تجسد شخصية راقصة شعبية تنتمى لطبقة فقيرة.





وأضافت قاسم: "رغم صغر دورى فى العمل إلا أننى أعتبر المشاركة فى عمل يخرجه سامح عبدالعزيز شرف لأى فنان".



وعن تجربتها مع الفنان أحمد بدير فى مسرحية "فرصة سعيدة" قالت قاسم، إنها من خلال تعاملها معه وجدته فنان راق ومتواضع ينصح كل فريق العمل، مؤكدة أنها وافقت على العمل فور معرفتها بمشاركة الفنان الكبير أحمد بدير وأبلغت موافقتها للمخرج محمد جمعة.