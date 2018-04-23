غدًا.. الحكم على متهم بقتل مواطن والشروع في قتل آخر بالخليفة

تصدر غدا الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة دائرة الخليفة المنعقدة بالتجمع الخامس، الحكم على متهم بقتل مواطن والشروع في قتل آخر.



يصدر الحكم برئاسة المستشار علي النمر، وعضوية المستشارين محمد حسني العالم، وطارق خميس، وأيمن فرحات، وأمانة سر شريف محمد.



وأسندت النيابة إلى المتهم "سيف محمد سيف" تهمة قتل المجني عليه "إسلام محمد محمد" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله باستخدام "سنجة" حيث سدد له طعنات أودت بحياته.



كما أسندت له النيابة الشروع في قتل المجني عليه "أيمن محمد محمد" مع سبق الإصرار، حيث انهال عليه بعدة طعنات أحدثت الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي.



وكشفت تحريات المباحث عن قيام المتهم بالواقعة مستخدما السلاح المضبوط، قاصدا قتل الأول والشروع في قتل الثاني.

