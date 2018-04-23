إيبارشية سيدني تدعو الأقباط لعدم تصديق الشائعات

أصدرت إيبارشية سيدني وتوابعها للأقباط الأرثوذكس بأستراليا، بيان دعت فيه الأقباط، بأن لا يلتفتوا إلى الأخبار والشائعات التي وصفتها بالكاذبة والمغرضة التي تتردد على وسائل التواصل وبعض الصحف، وليس لها هدف سوى الإساءة إلى سمعة الكنيسة ورجالها وتسبب عثرة للمؤمنين، حسب البيان.



ونفى البيان صدور أي قرارات من الحكومة الأسترالية باستبعاد الأنبا دانييل أسقف سيدني من الإيبارشية، وعودته للقاهرة نهاية العام الماضي، بسبب ما قيل عن ارتكابه مخالفات مالية سبق، وأن عاقبه البابا الراحل شنودة الثالث عليها بعودته إلى الدير، قبل أن يعيده البابا تواضروس إلى الإيبارشية مرة أخرى فور جلوسه على الكرسي البابوي.