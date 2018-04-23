القاهرة : الإثنين 23 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
الكرازة
الإثنين 23/أبريل/2018 - 09:02 م

إيبارشية سيدني تدعو الأقباط لعدم تصديق الشائعات

الأنبا دانييل أسقف
الأنبا دانييل أسقف سيدني
ماريان رسمي
dostor.org/2140914

أصدرت إيبارشية سيدني وتوابعها للأقباط الأرثوذكس بأستراليا، بيان دعت فيه الأقباط، بأن لا يلتفتوا إلى الأخبار والشائعات التي وصفتها بالكاذبة والمغرضة التي تتردد على وسائل التواصل وبعض الصحف، وليس لها هدف سوى الإساءة إلى سمعة الكنيسة ورجالها وتسبب عثرة للمؤمنين، حسب البيان.

ونفى البيان صدور أي قرارات من الحكومة الأسترالية باستبعاد الأنبا دانييل أسقف سيدني من الإيبارشية، وعودته للقاهرة نهاية العام الماضي، بسبب ما قيل عن ارتكابه مخالفات مالية سبق، وأن عاقبه البابا الراحل شنودة الثالث عليها بعودته إلى الدير، قبل أن يعيده البابا تواضروس إلى الإيبارشية مرة أخرى فور جلوسه على الكرسي البابوي.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر

منذ أقل من شهرين

رجل المعجزات.. احتفاء خاص بذكرى رحيل البابا كيرلس

منذ أقل من شهرين

البابا تواضروس يلقى عظته من كنيسة العذراء بالكاتدرائية.. اليوم

منذ أقل من شهرين

البابا تواضروس يكشف حقيقة بناء أول كنيسة في السعودية

الآن

عاجل.. شاحنة تدهس 10 أشخاص في كندا

«ماكرون» يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة تستغرق 3 أيام

بث مباشر.. حلقة جديدة من «90 دقيقة» مع محمد الباز

وزير الإعلام السوداني: محمد صلاح قدوة للشباب العربى والأجنبى

الأكثر قراءة

«أولتراس أهلاوي» يعلن تجميد نشاطه

اليوم.. محاكمة عامل جمع بين زوجتين «مسيحية» و«مسلمة»

جدل حول وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني المفاجئة

مفاجأة.. نجم الدراويش يدخل حسابات كوبر لتعويض النني

ألبومات الصور

الأمير وليام وزوجته يرزقان بمولود ثالث (صور)

الجامعة الكندية تكرم أبطال «أبو العروسة» بحضور سيد رجب ومحمود حجازي

حملة مكبرة لإزالة التعديات على خطوط مياه الشرب بـ«غزالة الضبعة»

بالصور.. محافظ المنيا يفتتح وحدة مرور سمالوط

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

الأكثر قراءة

«أولتراس أهلاوي» يعلن تجميد نشاطه

اليوم.. محاكمة عامل جمع بين زوجتين «مسيحية» و«مسلمة»

جدل حول وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني المفاجئة

مفاجأة.. نجم الدراويش يدخل حسابات كوبر لتعويض النني

كشكول

التعليم تكشف حقيقة إلغاء إجازة نهاية العام الدراسي للمعلمين

رئيس جامعة الأزهر يتناول الغداء مع طالبات المدينة الجامعية

المؤتمر الخامس لجودة التعليم يوصي بإنشاء جامعات تطبيقية وتكنولوجية

رئيسة الإدارة المركزية للوافدين بالتعليم العالي تستقبل وفدا ماليزيا

بدء امتحانات نهاية لصفوف النقل الابتدائي بالوادي الجديد

الأمصار

مستشار ملك البحرين يطرد مراسل الجزيرة من مؤتمر في الكويت

زلزال يضرب ولاية مستغانم غربي الجزائر

الفيصلي الأردني يتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

بيليه لمحمد صلاح : شرف عظيم لي أن أشاهدك وأنت تلعب

ليفربول يحدد سعر بيع «محمد صلاح» إلى ريال مدريد

منوعات

وزير الإعلام السوداني: محمد صلاح قدوة للشباب العربى والأجنبى

هاشتاج حسام غالي يتصدر «تويتر»

وزيرا الرياضة والإنتاج الحربي يشهدان إنشاء صالة جمباز الجزيرة

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك