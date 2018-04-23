البيت الأبيض: زيارة ماكرون ستتطرق إلى القضايا الدولية

قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن المحادثات التي ستشتمل عليها زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية ستتطرق إلى القضايا الاقتصادية والدبلوماسية والعالمية.



ووفقًا لقناة "سي.إن.إن" الأمريكية، هنّأت ساندرز، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، الزوجين دوقة كمبريدج "كيت" والأمير ويليام ابن ولي عهد بريطانيا بمولودهما الثالث.



وحول الملف النووي لكوريا الشمالية، قالت ساندرز: إن الهدف هو نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وأن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في "حملة الضغط القصوى" التي بدأتها.



وأشارت ساندرز إلى أن العقوبات ستظل إلى حين "رؤيتنا لإجراءات ملموسة" من قِبل كوريا الشمالية باتجاه نزع السلاح النووي.



وحول قضايا الهجرة، قالت ساندرز، إن إدارة الرئيس ترامب ملتزم بفرض قوانين الهجرة وأنه إذا ما دخل مهاجرون البلاد بشكل غير شرعي فإنهم "انتهكوا القانون"، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض القانون في هذه الحالة.



وأفادت ساندرز بأن الرئيس ترامب ينظر إلى الاتفاق النووي الإيراني على أنه "اتفاق سيئ"، مشيرة إلى رغبته في تنفيذ بما فيه صالح الولايات المتحدة الأمريكية.



وأكدت ساندرز على عدم وجود أي نية لإقالة المحقق الخاص روبرت مولر، مشددة على أن الإدارة الأمريكية أكثر من متعاونة مع المحقق الخاص وأنه تم تسليم الكثير من الوثائق إلى مولر، مشيرة إلى أن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية يعد "حملة اضطهاد" وهو ما صرح به الرئيس الأمريكي في وقت سابق.



وحول الوضع في سوريا، قالت ساندرز إن ترامب ملتزم بهزيمة داعش وأن هذا هو الهدف الأول لبلادها ومهمتها الأولى في التواجد في سوريا، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي يرغب في رؤية شركاء بلاده في المنطقة يفعلون المزيد على الصعيدين العسكري والمالي.

