وزير الإعلام السوداني: محمد صلاح قدوة للشباب العربى والأجنبى

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإعلام السوداني، الدكتور أحمد عثمان، أن اللاعب المصري محمد صلاح أصبح قدوة للشباب العربي والأجنبي.



وقال عثمان، خلال جلسة حوارية عقدت اليوم، ضمن الدورة الخامسة عشر للملتقى الإعلامي العربي الذي ينعقد في الكويت، بعنوان (الإعلام فى عالم متغير)، أن الكثير من المواطنين في بريطانيا يحترمون اللاعب كثيرا نظرا لما رأوه من التزام وأدب من جانبه.



وتوج صلاح، الليلة الماضية بجائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.