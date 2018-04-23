«ميس إيكو لبنان» ترقص على «آه لو لعبت يا زهر» في حفل ملكات الجمال (فيديو)

رقصت ميس إيكو لبنان على الأغنيه الشعبية «آه لو لعبت يا زهر» وسط تفاعل كبير من المتواجدين في الحفل المقام حاليا بأحد فنادق العين السخنة.



وبدأ منذ قليل حفل عرض مواهب لملكات جمال العالم بالعين السخنة ضمن فعاليات مسابقة «ميس إيكو انترناشونال».



ويتنافس على اللقب 60 ملكة جمال من مختلف دول العالم، تستضيفهن مصر للعام الرابع على التوالي.



وبدأ الحفل بشو للمتسابقات وتقديم أيسل خالد ملكة جمال آسيا والمحيط الهادئ وجيري بتشنر مروة طلعت توب موديل لمصر.



ومن المقرر الإعلان عن الفائزة بتلك المسابقة يوم الحفل النهائي المقرر له 27 إبريل المقبل بدار الأوبرا المصرية على أن يحيي الحفل الفنان مصطفى قمر.



