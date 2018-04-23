حسن راتب يكتب: البعث الجديد.. سيناء بين التحرير والتعمير

- أجهزة مخابراتية لدول معادية شاركت فى تقديم الدعم للجماعات الإرهابية بشبه الجزيرة

- الجيش تجنب القيام بعمليات عسكرية حتى لا تؤثر على الأهالى

- منطقة سيناء سوف تتحول من بؤرة إرهاب إلى بعث جديد يستهدف إسعاد مصر بالكامل



لا شك أن الظروف والتحديات التى مرت على سيناء فى الحقبة الأخيرة خطيرة ومهمة وحاكمة فى تاريخ هذه المنطقة العزيزة على وجدان كل مصرى.. فتكالب قوى الشر من كل فج عميق، ودخول عناصر غريبة على أهل سيناء لطبيعة هذه المنطقة التى تسمح بإيواء متطرفين وإرهابيين وأصحاب مآرب مختلفة، تارة تحت زعم الولاية الإسلامية، وتارة أخرى بحجة دعم القضية الفلسطينية- كل ذلك جعل منطقة سيناء بصفة عامة وشمال سيناء بصفة خاصة حلقة صراع كبيرة وشوكة فى ظهر الدولة المصرية. وللأسف الشديد حدثت تداعيات أخرى فى غفلة من الزمن أوجدت جماعات إسلامية متطرفة، وتلك الجماعات هى التى جاءت من أفغانستان بأعداد كبيرة وتمركزت فى مناطق بعينها على أرض سيناء لتجعل منها بؤرًا إرهابية استطاعت بالفعل أن تقيم بنية أساسية ضخمة وقواعد انطلاق قامت من خلالها بتنفيذ العديد من عملياتها التخريبية فى مناطق عديدة من شمال سيناء.



واللافت للنظر أن ارتباك المشهد فى سيناء جاء نتيجة عدة أسباب، أبرزها يرجع إلى أن الحدود فى هذه المنطقة خطوط وهمية وليست حدودًا بالمعنى المعروف.. حدود وهمية نسجها تداخل الأنساب وصلات الدم، فللأسف الشديد وجود أنفاق تحت الأرض ومناطق ضعيفة فوق الأرض وتداخل هذه العائلات على هذا النحو أوجد نوعًا من الخلط والاختلاط فى المنطقة بالكامل، بالإضافة إلى وجود ميليشيات مسلحة استطاعت أن تعبر الحدود من خلال الأنفاق بزعم أنها كتائب بيت المقدس، ونحن لا ندرى كيف ضلت هذه العناصر طريقها بهذا الأسلوب من التضليل.. فبيت المقدس يوجد ناحية الشرق وليس ناحية الغرب فى سيناء.



ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب، بل إن ميليشيات إرهابية أخرى، ربما تكون أكثر خطورة، استطاعت أن تعبر البحر، وأعنى هنا الدواعش، الذين جاءوا من بلاد مثل سوريا وليبيا من أجل القيام بدعم هذه الكتائب الإرهابية الموجودة فى سيناء والمتغلغلة بين دروبها وجبالها، وللأسف الشديد فإن كل هذه العناصر اجتمعت على هدف واحد وهو دعم الإرهاب على أرض سيناء، وبالطبع حتى يتم ذلك على درجة عالية من الإتقان تلقت هذه العناصر الدعم المالى واللوجستى من أجهزة مخابراتية تتبع دولا معادية لمصر، تمتلك من الأجهزة والتقنيات الحديثة ما يجعل تلك الجماعات على مستوى عال من التدريب لتنفيذ عملياتها الإرهابية، وقد شاركت فى دعم تلك الجماعات الإرهابية أيضا دول أخرى كنا نعتقد فى يوم من الأيام أنها دول شقيقة.



والشىء الذى يدعو للأسف والأسى أنه قد ترتب على توافر كل هذه العناصر أن تلك الجماعات الإرهابية استطاعت فى غفلة من الزمان أن تنفذ العديد من عملياتها التى ترتب عليها حدوث حالة من عدم الاستقرار فى منطقة سيناء، ورسمت صورة ذهنية شديدة القتامة عن توغل تلك الجماعات على أرض سيناء الغالية.



ولأن أدبيات وعقيدة الجيش المصرى الراسخة كانت تراعى دائمًا الحفاظ على حق المقيم والوافد لهذه المنطقة فى أن يعيش حياة كريمة وفى ظل مناخ آمن، لذا فقد تجنب الجيش فترة طويلة القيام بأى عمليات عسكرية حتى لا تؤثر على أهل المنطقة، ولكن كانت النتيجة أن هذا الوضع استغلته تلك العناصر فى القيام بتوسيع عملياتها ضد الجيش والشرطة مما تسبب فى أن تكلفت الأمة خسائر فادحة فى الأرواح والمعدات، إلى أن جاء القرار الحكيم بقيام الجيش والشرطة بعمليات عسكرية ناجحة مثل العملية الشهيرة التى حملت اسم «حق الشهيد»، واستمر الوضع على هذا النحو إلى أن جاءت اللحظة الفارقة التى حسمها القائد والزعيم عبدالفتاح السيسى بإعطاء تعليمات صارمة إلى الجيش والشرطة المصرية بالقضاء على الإرهاب تمامًا، فكانت العملية «سيناء ٢٠١٨» التى لا تزال تحقق نجاحات متتالية يومًا بعد الآخر.



وهنا أود الإشارة إلى مسألة فى غاية الأهمية، وهى أنه حتى تصبح سيناء نظيفة وخالية من الإرهاب تمامًا فإنه لم يكن هذا بالأمر اليسير، لأنه فى حقيقة الأمر بمثابة طريق شاق ومعقد، خاصة أنه يأتى فى إطار تراكيب اجتماعية غاية فى الصعوبة وتضاريس جيولوجية شديدة الغموض، وهى تضاريس زادت من صعوبة الأمر نتيجة لوجود كل تلك المساحات الشاسعة مع انتشار هذه البؤر الإرهابية واختلاطها بالكتل السكانية وذوبانها داخل عناصر بشرية، ليس لها أى ذنب فى هذا الأمر على الإطلاق، وهو ما أراه سببًا رئيسيًا فى تعقيد مسألة الوصول إلى الحل، فضلًا عما يترتب عليه من صعوبة بالغة فى حدوث المواجهة، ناهيك أن هناك عناصر كثيرة وفدت إلى الوادى وهى عناصر تنتمى لجماعات إسلامية مختلفة احتمت تحت مظلة الجهاد ودخلت فى معسكرات تدريب وعاشت ردحًا من الزمان مع قوى الشر، وهو ما يجعلها مهيأة لأن تشاركها تلك المؤامرة على أرض سيناء.



لذا صممت الإرادة السياسية الحرة على ضرورة التحرير الكامل لسيناء ثم التعمير كى تتحول هذه المنطقة من بؤرة إرهاب ومشاكل فى مصر إلى بعث جديد يستهدف إسعاد مصر ونظرًا لما تتميز به هذه المنطقة من ميزات نسبية جديدة ممكن أن تتحول بسهولة إلى قدرات تنافسية كبيرة من أجل بناء نهضة عمرانية قادرة على أن تعيد رسم العلاقة بين المكان والسكان، خاصة بعد أن كادت الكثافة السكانية أن تتسبب فى أن تشل حركة العاصمة والوادى على حد سواء، بالإضافة إلى المناطق التأثيرية المحيطة فى مدن الإسماعيلية وبورسعيد والسويس لوضع هذه المنطقة، ولما يميزها من موقع جغرافى ومناخ مثالى وشواطئ خلابة فى البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة وثروات ضخمة فوق وتحت الأرض.



وأعتقد أنه من الممكن أن يتم استثمار كل هذه الموارد فى نهضة صناعية وزراعية وتعدينية جديدة، تعود على هذه المنطقة بالخير والرخاء، وذلك بأن تصب كل هذه المميزات، زراعية واجتماعية وتعدينية وخدمات تعليمية وصحية ولوجستية وبنية أساسية، فى الميزات المكانية من سهول ووديان وجبال وهضاب على أرض سيناء، كى تفرز لنا مستقبلًا عظيمًا لهذه المنطقة فى حركة البناء والتعليم، مما سيكون له عظيم الأثر فى أن تتحول سيناء إلى ما يمكن أن نطلق عليه «بعثًا جديدًا» لاقتصاد مصر.