ابتكار جديد يساعد في علاج التهاب الجيوب الأنفية

توصل باحثون أمريكيون إلى أن المخاط الأنفى يمكن أن يقدم أدلة مهمة حول التهاب الجيوب الأنفية المزمن.



وقال الباحثون، إن تحليل المخاط المتواجد في أنف المريض يكشف عن التهاب الجيوب الأنفية المزمن، ويمكن أن يساعد الأطباء في تحديد ما إذا كانت الجراحة أو الخيار الدوائي الأفضل لعلاج هذا المريض.



وفي هذه الدراسة، قام باحثون من جامعة "فاندربيلت" فى مدينة " ناشفيل"الأمريكية، بجمع وتحليل عينات من مخاط أنفي من مرضى التهاب الجيوب الأنفية المزمن، وتم تحليل المخاط لوجود بروتينات "للسيتوكينات"، وهي بروتينات تمكن الخلايا من التواصل بعضها البعض، واستنادًا إلى نتائج السيتوكينات، صنف الباحثون المرضى في ست مجموعات مختلفة.



وقال الدكتور"جوستين تيرنر"، أستاذ جراحة الرأس والحنجرة في جامعة"فاندربيلت":" عندما نحلل النتائج المتوصل إليها بعد العملية الجراحية لهؤلاء المرضى، والتي نقيمها من خلال مقياس جودة الحياة الذي يقيم أعباء الأعراض المرضية على المريض، نجد أنه في عام واحد من المتابعة، شعر بعض المرضى بتحسن ملموس في حين البعض الآخر لم يشعروا بتحسن يذكر".

