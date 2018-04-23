القاهرة : الإثنين 23 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
01:59 م

الكنيسي: بعض الإعلاميين حاربونا بـ«الوزراء» لعدم إنشاء النقابة
01:44 م

بالأرقام.. تفاصيل مشروع تطوير مستشفى الإسماعيلية العام
12:39 م

رئيس وزراء اليابان يثير أزمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني
12:14 م

بريطانيا تشيد بتعليق التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية
عالم
الإثنين 23/أبريل/2018 - 01:34 ص

وفاة فلسطينى متأثرًا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلى

وفاة فلسطينى متأثرًا
عبير سليم
dostor.org/2139499

توفي صباح اليوم الإثنين، شاب فلسطيني متأثًرا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي الجمعة الماضية عند حدود قطاع غزة شرق مدينة خان يونس، خلال مشاركته بمواجهات "جمعة الأسرى والشهداء"، بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الشاب عبد الله محمد جبريل شمالي، 20 سنة، استشهد متأثراً بجراحه، التي أصيب بها الجمعة الماضية بعيار ناري في البطن.

يُذكر أن 33 فلسطينياً قتلوا وأصيب أكثر من 4000 برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تصديه للمسيرات التي انطلقت في الـ30 من مارس الماضي، لإحياء الذكرى الـ 40 ليوم "الأرض الفلسطيني"، وتستمر المسيرات الأسبوعية حتى 15 مايو المقبل الذي يصادف الذكرى الـ70 للنكبة الفلسطينية.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما

منذ 5 أيام

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا

منذ اسبوع

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن

منذ اسبوع

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية

منذ اسبوع

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا

منذ اسبوع

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

الآن

ميدو يكشف حقيقة صورة تتويج محمد صلاح المسربة

ترامب يسخر من منتقدي محاولاته لحل أزمة النووي الكوري

رفض دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي

ماكرون: لا خطة بديلة للاتفاق النووي الإيراني

الأكثر قراءة

مفاجأة.. نجم الدراويش يدخل حسابات كوبر لتعويض النني

الروبوت «هارموني».. أحدث ثورة جنسية آلية

مرتضى منصور: انكشفت المؤامرة على نادى الزمالك

قرار عاجل من السعودية عقب حادث «طائرة الخزامى»

ألبومات الصور

مباراة الزمالك والأسيوطى

أحمد سعد يتعاقد مع «مزيكا» بحضور سمية الخشاب (صور)

لقطات من مباراة فوز الأهلي على بتروجيت 2-1

حفل تكريم القاص سمير الفيل في إذاعة البرنامج الثقافي

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

ads
الأكثر قراءة

مفاجأة.. نجم الدراويش يدخل حسابات كوبر لتعويض النني

الروبوت «هارموني».. أحدث ثورة جنسية آلية

مرتضى منصور: انكشفت المؤامرة على نادى الزمالك

قرار عاجل من السعودية عقب حادث «طائرة الخزامى»

كشكول

تعليم "شمال سيناء" تقرر اعتبار نتيجة الفصل الدراسي الأول اعتبارية لطلاب النقل في الفصل الثانى

التعليم تعلن عن فتح باب التقديم لأول مدرسة للتكنولوجيا تطبق معايير الجودة الدولية بالمنوفية

تنمية مهارات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بتربية عين شمس

طلاب جامعة عين شمس يحصدون الميداليات ببطولة الشهيد الرفاعى للجامعات

الإبتكار في الممارسة الطبية والنفسية" مؤتمر بطب عين شمس

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

صدام حسين.. حضور لا يقهره الموت

عيون وآذان(غزة تعاني... وتصمد)

«الكردي المخذول»

منوعات

«أنا مصراوية» تسعد 200 طفل يتيم

المرأة المصرية أجمل نساء العالم.. 10 أسباب وراء تصدرها «تويتر»

عودة مسن إلى عائلته بالصدفة بسبب «لعبة»

ولاد الكار

صلاح سالم: لا توجد حرية في الوطن العربي.. نحتاج لـ«علمانية معتدلة».. و«الأهرام» ليست على ما يرام

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك