وفاة فلسطينى متأثرًا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلى

توفي صباح اليوم الإثنين، شاب فلسطيني متأثًرا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي الجمعة الماضية عند حدود قطاع غزة شرق مدينة خان يونس، خلال مشاركته بمواجهات "جمعة الأسرى والشهداء"، بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في غزة.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الشاب عبد الله محمد جبريل شمالي، 20 سنة، استشهد متأثراً بجراحه، التي أصيب بها الجمعة الماضية بعيار ناري في البطن.



يُذكر أن 33 فلسطينياً قتلوا وأصيب أكثر من 4000 برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تصديه للمسيرات التي انطلقت في الـ30 من مارس الماضي، لإحياء الذكرى الـ 40 ليوم "الأرض الفلسطيني"، وتستمر المسيرات الأسبوعية حتى 15 مايو المقبل الذي يصادف الذكرى الـ70 للنكبة الفلسطينية.