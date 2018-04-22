حبس «خط» المعصرة الهارب منذ 4 سنوات

قررت نيابة حلوان الجزئية برئاسة المستشار أحمد سليم، وإشراف المستشار تامر العربي، المحامى العام لنيابات حلوان، حبس أخطر بلطجي والشهير بـ"خط" المعصرة وحلوان 4 أيام على ذمة التحقيقات.



بعد أن وردت معلومات إلى العميد الدكتور حسام أبو زيد، مأمور قسم المعصرة، والمقدم إيهاب الصعيدي، رئيس مباحث المعصرة، تفيد بتردد أيمن سليم والشهير بخط المعصرة وحلوان على منطقة الدواجن بدائرة القسم وبحوزته سلاح ناري.



وبإخطار اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواءين أشرف الجندي ومحمود أبو عمرة، نائبي المدير العام، واللواء نبيل سليم، مدير المباحث الجنائية، والعميد محمد شرقاوي رئيس مباحث قطاع الجنوب للقبض على المتهم.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب فادي عماد صادق، معاون مباحث المعصرة، وبصحبته القوة المرافقة من القبض عليه وبحوزته فرد خرطوش.



وبمواجهته أمام العقيد محمد عاكف، مفتش المباحث، تبين أنه هارب من ١٦ حكمًا قضائيًا منهم مؤبد وأنه تمكن من الهرب من محكمة زينهم عام ٢٠١٤، في قضية سرقة بالإكراه واعترف المتهم بممارسة أعمال البلطجة على المواطنين.



وتم تحرير المحضر اللازم وأحاله اللواء عزت زهران، حكمدار العاصمة، واللواء عاطف مهران، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الجنوب، واللواء علاء عطية، مساعد فرقة حلوان، إلى النيابة العامة.

