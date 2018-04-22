القاهرة : الإثنين 23 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
01:59 م

الكنيسي: بعض الإعلاميين حاربونا بـ«الوزراء» لعدم إنشاء النقابة
01:44 م

بالأرقام.. تفاصيل مشروع تطوير مستشفى الإسماعيلية العام
12:39 م

رئيس وزراء اليابان يثير أزمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني
12:14 م

بريطانيا تشيد بتعليق التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية
08:05 م

متحدث نتنياهو: حماس تسعى لإبادة اليهود
حوادث
الأحد 22/أبريل/2018 - 11:54 م

حبس «خط» المعصرة الهارب منذ 4 سنوات

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
متابعات
dostor.org/2139426

قررت نيابة حلوان الجزئية برئاسة المستشار أحمد سليم، وإشراف المستشار تامر العربي، المحامى العام لنيابات حلوان، حبس أخطر بلطجي والشهير بـ"خط" المعصرة وحلوان 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بعد أن وردت معلومات إلى العميد الدكتور حسام أبو زيد، مأمور قسم المعصرة، والمقدم إيهاب الصعيدي، رئيس مباحث المعصرة، تفيد بتردد أيمن سليم والشهير بخط المعصرة وحلوان على منطقة الدواجن بدائرة القسم وبحوزته سلاح ناري.

وبإخطار اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواءين أشرف الجندي ومحمود أبو عمرة، نائبي المدير العام، واللواء نبيل سليم، مدير المباحث الجنائية، والعميد محمد شرقاوي رئيس مباحث قطاع الجنوب للقبض على المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب فادي عماد صادق، معاون مباحث المعصرة، وبصحبته القوة المرافقة من القبض عليه وبحوزته فرد خرطوش.

وبمواجهته أمام العقيد محمد عاكف، مفتش المباحث، تبين أنه هارب من ١٦ حكمًا قضائيًا منهم مؤبد وأنه تمكن من الهرب من محكمة زينهم عام ٢٠١٤، في قضية سرقة بالإكراه واعترف المتهم بممارسة أعمال البلطجة على المواطنين.

وتم تحرير المحضر اللازم وأحاله اللواء عزت زهران، حكمدار العاصمة، واللواء عاطف مهران، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الجنوب، واللواء علاء عطية، مساعد فرقة حلوان، إلى النيابة العامة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 9 ساعات

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية

منذ 3 أيام

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون

منذ 3 أيام

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد

منذ 6 أيام

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية

منذ أقل من شهر

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»

منذ أقل من شهر

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا

الآن

ترامب يسخر من منتقدي محاولاته لحل أزمة النووي الكوري

رفض دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي

ماكرون: لا خطة بديلة للاتفاق النووي الإيراني

نار الله الموقدة.. كيف قضى الجيش على قيادات الإرهاب فى سيناء؟

الأكثر قراءة

بث مباشر لحفل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

مفاجأة.. نجم الدراويش يدخل حسابات كوبر لتعويض النني

الروبوت «هارموني».. أحدث ثورة جنسية آلية

عاجل.. بيان من «بن سلمان» بشأن حادث الطائرة اللاسلكية

ألبومات الصور

أحمد سعد يتعاقد مع «مزيكا» بحضور سمية الخشاب (صور)

لقطات من مباراة فوز الأهلي على بتروجيت 2-1

حفل تكريم القاص سمير الفيل في إذاعة البرنامج الثقافي

نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد الملكة إليزابيث الـ 92 (صور)

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

ads
الأكثر قراءة

بث مباشر لحفل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

مفاجأة.. نجم الدراويش يدخل حسابات كوبر لتعويض النني

الروبوت «هارموني».. أحدث ثورة جنسية آلية

عاجل.. بيان من «بن سلمان» بشأن حادث الطائرة اللاسلكية

كشكول

تعليم "شمال سيناء" تقرر اعتبار نتيجة الفصل الدراسي الأول اعتبارية لطلاب النقل في الفصل الثانى

التعليم تعلن عن فتح باب التقديم لأول مدرسة للتكنولوجيا تطبق معايير الجودة الدولية بالمنوفية

تنمية مهارات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بتربية عين شمس

طلاب جامعة عين شمس يحصدون الميداليات ببطولة الشهيد الرفاعى للجامعات

الإبتكار في الممارسة الطبية والنفسية" مؤتمر بطب عين شمس

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

صدام حسين.. حضور لا يقهره الموت

عيون وآذان(غزة تعاني... وتصمد)

«الكردي المخذول»

منوعات

«أنا مصراوية» تسعد 200 طفل يتيم

المرأة المصرية أجمل نساء العالم.. 10 أسباب وراء تصدرها «تويتر»

عودة مسن إلى عائلته بالصدفة بسبب «لعبة»

ولاد الكار

صلاح سالم: لا توجد حرية في الوطن العربي.. نحتاج لـ«علمانية معتدلة».. و«الأهرام» ليست على ما يرام

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك