ترامب: لم نقدم تنازلات إلى كوريا الشمالية

مع تسارع وتيرة المفاوضات الممهدة لاجتماع القمة المنتظر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، نفى ترامب، اليوم الأحد، أي اقتراح يشير إلى أنه قدم تنازلات عديدة في مستهل عملية دبلوماسية عاصفة ولا يمكن التنبؤ بها.



وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، على موقعها إلكتروني، أن ترامب لجأ إلى "تويتر" من مقره في فلوريدا لانتقاد الصحفي تشاك تود مقدم برنامج "ميت ذا برس"، الذي تساءل عما إذا كان ترامب قد حصل على شيء مقابل "الهدية الكبيرة" التي قدمها للزعيم الكوري الشمالي، بالموافقة على الاجتماع معه.



وأضافت الصحيفة أن مارك شورت، مدير الشئون التشريعية في البيت الأبيض، جاوب على سؤال تود في البرنامج بأن الكوريين الشماليين أكدوا للولايات المتحدة موافقتهم على وقف اختبارات الأسلحة النووية، لكن ترامب لم يكتف بذلك.



واختار أن يرد على تود مباشرة عبر حسابه على "تويتر"، قائلًا: "تشاك تود صاحب العينين الناعستين من شبكة الأخبار الزائفة (إن. بي. سي) قال إننا قدمنا كثيرًا من التنازلات إلى كوريا الشمالية وإنهم لم يقدموا شيئًا، رائع، لم نتنازل عن أي شيء وهم وافقوا على نزع الأسلحة النووية وهذا أمر رائع للعالم، أغلقوا الموقع ولا مزيد من الاختبارات".



وأوضحت الصحيفة أن كوريا الشمالية لم توافق في الحقيقة على نزع أسلحتها النووية وأنها أبلغت الكوريين الجنوبيين أنها مستعدة لمناقشة الأمر، لكن الزعيم كيم جونج أون لم يصدر بيانًا بهذا الخصوص لشعبه.



وأشارت الصحيفة إلى أن الخبراء داخل وخارج الحكومة الأمريكية يعتقدون أن هدف كيم النهائي هو أن يُعترف ببلاده كقوة نووية حتى مع تقديمه تنازلات كافية، بعضها رمزي إلى حد كبير، للضغط على الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات الاقتصادية التي ضيقت الخناق على بلاده.



ويرى خبراء أن لكوريا الشمالية باعًا طويلًا في عدم الالتزام بأي وعود للتخلي عن برنامجها النووي، ويخشى بعض المسئولين من أن تحمس ترامب الشديد للتوصل إلى اتفاق تاريخي قد يدفعه إلى الوقوع في شِراك اتفاق لا يتمخض عنه في النهاية نزع سلاح شبه الجزيرة الكورية، وهو الأمر الذي تطالب به القوى العظمى.



وقال شورت إن الإدارة الأمريكية تتعامل بـ"تفاؤل حذر" مع المحادثات مع كوريا الشمالية المتوقع إجراؤها، خلال الشهرين القادمين، لكنه قال إن الرئيس لن يتراجع عن ممارسة أكبر قدر من الضغط ضد الشمال حتى ينزع أسلحته النووية.



واختتم ترامب حديثه على "تويتر"، قائلًا: "نحن بعيدون كل البعد عن القرار النهائي بشأن كوريا الشمالية، قد تسير الأمور على ما يرام وقد لا يحدث ذلك".