شريف حبيب يكرّم وكيل «صحة بني سويف»

كرّم المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، الأحد، الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة صحة بني سويف نظرًا لمجوداته في تقدم وتحسن المنظومة الصحية داخل المحافظة.



تأتى إنجازات عبد الناصر في تقدم المنظومة الصحية بعدما تطوير مستشفى بني سويف العام، وإحلال وتطوير مستشفى اهناسيا المركزي، وافتتاح 5وحدات لعلاج الفيروسات الكبدية، وأول وحدتين للغسيل الكلوي، خدمة الغسيل الكلوي لعدد من مستشفيات القرى، وتكثيف القوافل الطبية والعلاجية بالعزب والنجوع والمناطق البعيدة لتوصيل الخدمة الصحية الجيدة.



كما ساهم وكيل وزارة صحة بني سويف في إطلاق قوافل الخير كل جمعة بمستشفيات المحافظة، لإجراء العمليات الجراحية مجانًا لأهالي المحافظة غير القادرين.