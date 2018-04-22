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الأحد 22/أبريل/2018 - 10:25 م

6 معارض للسلع تحت شعار «أهلًا رمضان» بالدقهلية

6 معارض للسلع تحت
الدقهلية - سالى نافع
dostor.org/2139345

قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، الأحد، إقامه 6 معارض للسلع الرمضانية والغذائية تحت شعار "أهلًا رمضان" بنطاق مدن المحافظة شملت المنصورة، السنبلاوين، ميت غمر، المطرية، المنزلة، دكرنس، بمشاركه الشركات والتجار ورجال الأعمال واصحاب المشروعات المقترضين من الصندوق الاجتماعي وجهاز شباب الخريجين وبإشراف الغرفة التجارية.

وكلف محافظ الدقهلية المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، بعقد اجتماع ضم المهندس أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية، أيمن موسى، رئيس جهاز تنميه المشروعات "الصندوق الاجتماعي"، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، مسئولي الحماية المدنية، الكهرباء، التموين، الأمن والسلامة المهنية، تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشه اقامه معارض وشوادر بالمدن والمراكز لبيع السلع والمستلزمات الرمضانية والغذائية واللحوم والدجاج وغيرها من السلع.

ووجّه الشعراوي، جميع رؤساء المدن باختيار مساحات الأراضي التي تقام فيها المعارض لتكون ميسره لانتقال المواطنين اليها بالمدن وتذليل كافه العقبات والتعاون مع الغرفة التجارية في تنفيذ تلك المعارض، موضحا انه يتم دراسة اقامه معارض دائمه طوال العام بنطاق المحافظة وعدم اقتصارها على شهر رمضان أو الاعياد والمواسم فقط وذلك تخفيفا للعبء عن المواطنين البسطاء طوال العام.

وكلف المحافظ قطاع الحماية المدنية بالتأمين التام لكافة مواقع المعارض ضد جميع الأخطار، قيام قطاع الكهرباء بتامين التيار الكهربي لهذه المعارض، مشيرًا إلى أننا نعمل من أجل صالح المواطن البسيط.

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