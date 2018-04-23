اليوم.. «تشريعية النواب» تحسم أزمة الغارمين

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الإثنين، اجتماعين لمناقشة قانوني "المحاكم الاقتصادية"، و"الغارمين والغارمات".



ويعقد الاجتماع الأول بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.



ويتناول الاجتماع الثاني مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من النائب سليمان وهدان، والنائبة إليزابيث عبدالمسيح شاكر، بشأن الغارمين والغارمات، ويعقد الاجتماع بالاشتراك مع لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.