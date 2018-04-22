قصور الثقافة تكرّم الروائي سمير الفيل (صور)

كرّم منتدى البرنامج الثقافي برعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء اليوم، الكاتب سمير الفيل، في قاعة سعد وهبة بمقر الهيئة في حضور مجموعة من النقّاد والكتّاب، أبرزهم الكاتبات صفاء عبدالمنعم وسها زكي، والكاتب أحمد الجعفري، والناقد أحمد عبدالرازق أبوالعلا، والدكتور شريف الجيار، والدكتور حاتم الجيار، والشاعر عبدالستار سليم، والإذاعي محمد سمير، وكوكبة من الكُتاب.



وتضمَّنت الأمسية إلقاء الضوء على كتابات الفيل القصصية والشعرية، تقديرًا لجهوده وإسهاماته الأدبية على مدى ما يقرب من أربعة عقود.