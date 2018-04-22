السيسي يوقع على قانون تعديل أحكام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك بعد إقرار مجلس النواب له.



وينص التعديل - الذي نشر بالجريدة الرسمية - على أنه يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافًا إليه نسبة ٢٠% من قيمة التقدير، وتودع الجهة الطالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.