وزير الخارجية يلتقي رئيس كينيا ويبحثان ملف مياه النيل

التقى سامح شكري وزير الخارجية ، اليوم، رئيس كينيا «أوهورو كينياتا» في القاهرة، حيث نقل له تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وناقش عددًا من الموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.



وأكد وزير الخارجية للرئيس "كينياتا" دعم مصر لجهود بلاده في مجال التنمية، لاسيما الدور الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية في توفير المساعدات والمنح والدورات التدريبية طبقا لأولويات الجانب الكيني، وبما يسهم في نقل الخبرات وبناء الكوادر القادرة على المشاركة في مجالات التنمية المختلفة.



وأشار إلى أن الحوار تطرق أيضا لعدد من الموضوعات التي تهم البلدين، مثل ملف المياه والتعاون بين دول حوض النيل، جهود مكافحة الارهاب، وتطورات مفاوضات سد النهضة، فضلًا عن الأوضاع في كل من جنوب السودان والصومال.



وأعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لاستمرار التنسيق مع الجانب الكيني على ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي خلال عام 2019.