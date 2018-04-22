هنا «كردستان» من القاهرة.. كيف احتضنت مصر أول صحيفة كردية منذ 120 عاما

عشرات السنوات من البحث المستمر عن ماضٍ يرسم صفحات مستقبل صنعه الأجداد، فى محاولة لبناء كيان ودولة مستقلة تحتفظ بهوية الأكراد وثقافتهم الخاصة.





وبعد بحث بين ألمانيا الشرقية والغربية وأنقرة والنمسا، تمكن مجموعة من الباحثين الأكراد من الوصول إلى كنزهم المفقود الذي رسم مع نهاية القرن الـ 19 ملامح الثقافة والأدب الكردي، وسجل كفاحهم ضد العثمانيين، وساعدهم فى حفاظهم على لغتهم الأصلية، التي تحولت بفضل الصحافة من لغة تتناقلها الألسنة فقط إلى لغة مكتوبة.



بدأت حكاية "كردستان" من القاهرة التى احتضنت كل الثقافات، وكانت صحافتها هى الأقوى، ليس فقط على مستوى المنطقة العربية، ولكن على مستوى الدول التى وقعت تحت الحكم العثماني وقتها.



وفى مطبعة دار الهلال، وبالتحديد فى 22 أبريل عام 1898، صدر العدد الأول من باكورة الصحافة الكردية "كردستان".



"الدستور" فى الذكري الـ 120 لصدور أول صحيفة كردية، من القاهرة، عرضت القصة الكاملة للصحافة الكردية، وكيف ساعدت مصر فى ظهورها وانتشارها.



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