القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
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الأحد 22/أبريل/2018 - 03:38 ص

«القومى للاتصالات» يُعلن بدء التدريب الصيفى لطلبة الجامعات

أرشيفية
أرشيفية
طارق عتمان
dostor.org/2138203

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن بدء التقدم للالتحاق بالتدريب الصيفي لطلبة كليات الهندسة في الفترة من الأحد الموافق 24 يونيو إلى الخميس الموافق 5 يوليو 2018، بمقر الجهاز في القرية الذكية.

وأضاف الجهاز خلال موقعه الإلكتروني عن أن أخر موعد للتقديم يوم الخميس 17 مايو 2018.

واشترط الجهاز في الطلاب المتقدمين أن يكون المتقدم طالب في السنة الثالثة بإحدى كليات الهندسة - قسم الاتصالات في إحدى الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى إرسال السيرة الذاتية له وشهادة من الجامعة بالتقدير الذي حصل عليه في السنوات الثلاث السابقة إلى الإيميل التالي: ([email protected]​).

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