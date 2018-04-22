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الأحد 22/أبريل/2018 - 12:58 ص

الجيش اليمنى يعلن مقتل مسؤول زراعة الألغام والعبوات الناسفة بـ«أنصار الله»

الرئيس اليمني عبد
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
نيفين أشرف
dostor.org/2138176

قالت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إنها تقدمت في معاركها مع جماعة «أنصار الله» بمحافظة لحج جنوب اليمن.

وذكر الجيش اليمني أن قواته سيطرت ناريا على منطقة بيت حاميم بمديرية القبيطة والمتاخمة لمدينة الراهدة جنوب محافظة تعز.

وأشار الجيش إلى أن المدفعية قصفت تمركز لقوات «أنصار الله» في مديريات تعز من اتجاه محافظة لحج.

وأضاف الجيش اليمني أن طيران التحالف استهدف بغارات مواقع قناصة «أنصار الله».

وحسب مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني، قتل مسؤول عن زراعة الألغام والعبوات الناسفة في جماعة «أنصار الله».

وتشهد أنحاء محافظة تعز اشتباكات بالأسلحة الثقيلة ومعارك متواصلة بين «أنصار الله»، وقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي على مدار أكثر من 3 سنوات مضت.

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