القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
01:59 م

الكنيسي: بعض الإعلاميين حاربونا بـ«الوزراء» لعدم إنشاء النقابة
01:44 م

بالأرقام.. تفاصيل مشروع تطوير مستشفى الإسماعيلية العام
12:39 م

رئيس وزراء اليابان يثير أزمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني
12:14 م

بريطانيا تشيد بتعليق التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية
08:05 م

متحدث نتنياهو: حماس تسعى لإبادة اليهود
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
منوعات
الأحد 22/أبريل/2018 - 03:53 ص

بعد 20 عامًا من الغياب.. عودة «المرأة القطة»

بعد 20 عامًا من الغياب..
بعد 20 عامًا من الغياب.. عودة «المرأة القطة»
نيفين هنري
dostor.org/2138138

اشتهرت جوسلين فيلدنشتاين، التي أصبحت تعرف باسم «المرأة القطة» في التسعينيات بفضل ظهورها الشبيه بالقطط، ولأول مرة منذ عقدين من الزمن، تظهر صور المرأة البالغة من العمر 72 عاما على أغلفة إحدى المجلات الأمريكية لتستعيد بعض شهرتها المفقودة.

ويقول تقرير ووفقا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية فى تقرير لها، يقول إنه ولكن على الرغم من سماتها الشبيهة بالقطط بشكل مبالغ فيه، والتي جعلتها مادة للسخرية والتندر من عمليات التجميل المفرطة والهوس بتغيير الملامح والشكل، لا تزال وايلدنشتاين تصر على أنها لم تمارس الكثير من العمليات في شكلها.

وفي العدد الجديد من مجلة «بايبر»، تقف وايلدشتاين فخورة بفستان فضية متلألئة، وكأنها ملكة جمال تمسك بصولجانها الملكي وترتدي وشاحا.

واعترفت للمجلة بأنها لم تقم بجلسة تصوير على هذا النحو لمدة 20 عاما، لأنها كانت تريد أن تبقى بعيدا بينما كان أطفالها لا يزالون صغارًا.

«من المحزن أن أرى نفسي على الشاشة. لدينا صور لأنفسنا في رأسنا مختلفة عما نعرضه»، وقالت معترفة بأنها تصدم عندما ترى صورها في المجلات أو وسائل الإعلام المختلفة وتتسائل «هل هذا بالفعل أنا؟».

وأشارت إلى أن هذا لا يعني اعتراف ضمني بكثرة العمليات التي أجرتها لتعديل خلقتها، وأصرت وايلدشتاين على أن صورتها كامرأة مهووسة بعمليات التجميل غير صحيحة، وهي في الواقع قصة مزيفة يروجها زوجها السابق.

وولدت وايلدشتاين في سويسرا، وتعيش الآن في أمريكا، ولكنها قضت الكثير من حياتها في أفريقيا، كانت متزوجة من تاجر الفن الملياردير الفرنسي أليك فيلدنشتاين لمدة عشرين عاما قبل الطلاقين في التسعينيات، وهو الوقت الذي أصبح فيه وايلدنشتاين مادة أسبوعية للصحف الصفراء أو ما يسمى بالتابلويد.

وتحدث زوجها السابق مع الصحافة عن كل الأعمال التي زعم أنها فعلتها في خلقتها، مستشهدا بها كسبب للطلاق - لكن جوسلين تقول إن الصورة التي رسمها ليست دقيقة، ومع ذلك فهي تعترف بأن القصص التي نشرت في الصحافة جعلت توقف عمليات التجميل والاعتناء بنفسها لفترة.

وقالت: «في البداية، توقفت عن تصحيح مظهري لأن المقالات كانت معيبة وحقيرة، وسوف تؤكد الصورة التي حاول زوجي السابق أن يرسمها لي، وتصر على أن مظهرها الآن لا يختلف كثيرا عن شكلها الطبيعي، وأنه كان لها مظهرا شبيها بالقطط منذ أن كانت فتاة مراهقة، وأنها دائما كانت تمتلك عينين مثل القطة».

موضوعات متعلقة

بالصور.. فنانة تبتكر خدع بصرية بالماكياج

دراسة: «مساحيق التجميل» تؤثر فى قدرة المرأة على القيادة

حكاية أول مصورة لـ«فاشونيستا» في التاريخ (صور)

«الخميسي».. إذاعي «الراديو المصري» ومفصول من «الجمهورية» (صور)

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 13 ساعة

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان

منذ أقل من شهر

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف

منذ أقل من شهر

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

منذ أقل من شهر

«يوميات طفل الفرن».. عمره 8 سنوات ويوميته 50 جنيهًا

منذ أقل من شهرين

أغرب سؤال اتسألك في الـInterview؟

منذ أكثر من شهرين

حكاية أم فى الـ98 من عمرها ترعى ابنها المُسن

الآن

إخلاء سبيل 21 شابًا تظاهروا ضد مرتضى منصور أمام الزمالك

عاجل.. الجيش الليبي: لا نعلم مصدر القصف «المجهول» على بني وليد

حفلة الأفضل في البريميرليج.. شارك في التصويت لصلاح

معلومات جديدة عن إسقاط «طائرة الخزامى» في السعودية

الأكثر قراءة

«الابن العاق».. لعنة محمد صلاح تصيب أحمد حجازى على السوشيال ميديا

معلومات جديدة عن إسقاط «طائرة الخزامى» في السعودية

الكشف عن مصدر القصف الجوي «المجهول» على بني وليد في ليبيا

«حاول اغتصابي كتير».. عراقية تروي كواليس حرقها لابن زوجها في قنا

ألبومات الصور

جيجى حديد.. الوجه الدعائى لمجلة «فوج» اليابانية

فى ذكراه.. كيف عاش «جاهين» طفولته فى شوارع شبرا؟

محافظ الوادي الجديد يحذر من تخزين القمامة بمصنع تدوير المخلفات

صورة اليوم.. رزقى ورزقك على الله

نجم الساعة

كوريا الجنوبية ترد على وقف جارتها الشمالية للأنشطة النووية

الأكثر قراءة

«الابن العاق».. لعنة محمد صلاح تصيب أحمد حجازى على السوشيال ميديا

معلومات جديدة عن إسقاط «طائرة الخزامى» في السعودية

الكشف عن مصدر القصف الجوي «المجهول» على بني وليد في ليبيا

«حاول اغتصابي كتير».. عراقية تروي كواليس حرقها لابن زوجها في قنا

كشكول

طلاب الأزهر يحصدون المركز الأول في ٣ مجالات مختلفة بمسابقة "إبداع"

غرفة عمليات لمتابعة امتحانات النقل بكل بإدارات القاهرة التعليمية

قافلة تعليمية لخدمة طلاب الثانوية بقنا الشهر المقبل

انطلاق الورش التحضيرية المؤتمر "جودة التعليم" الدولي

ننشر التفاصيل الكاملة لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

قوات الاحتلال تنصب حواجز على مدخل النبي يونس

القسام تدّعي أن فادي البطش كان أحد عناصرها

الحكومة المصرية والبنك الدولي يتعاونان لتطوير التعليم الحكومي

منوعات

بعد 20 عامًا من الغياب.. عودة «المرأة القطة»

«أبل» تخترع «الروبوت دايزى» للتخلص من الآيفون القديم

فيديوجراف.. «إسقاط طائرة بالسعودية وعودة كاظم الساهر» أبرز أخبار اليوم

ولاد الكار

اليوم.. معرض للمنتجات الزراعية بنقابة الصحفيين

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك