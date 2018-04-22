من هو فادى البطش العالم الفلسطينى الذى تُتهم الموساد باغتياله؟

وضع جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية «الموساد»، هدفًا مركزيًا في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي خصوصا، بملاحقة واغتيال الباحثين والقادة، وكان آخرها اغتيال الأكاديمي الفلسطيني فادي البطش في ماليزيا، حيث أطلق مسلحان كانا يستقلان دراجة نارية، النار عليه أثناء سيره على ممر المشاة، أمس السبت، بحسب شرطة كوالالمبور.



وتستعرض «الدستور» فى السطور التالية أبرز المعلومات عن فادي البطش:



- عالم فلسطيني من مدينة جباليا في قطاع غزة. حاصل على الدكتوراه في الهندسة الكهربائية ويحاضر في جامعة كوالالمبور. لديه براءة اختراع في زيادة كفاءة شبكات الطاقة الكهربائية، اخترع جهاز تحسين نقل الطاقة الكهربائية.

- حصل البطش على العديد من الجوائز العلمية الرفيعة ولكن كان أهمها منحة "خزانة" الماليزية عام 2016، وذلك بعد حصوله على درجة الدكتوراة في الهندسة الكهربائية "إلكترونيات القوى" من جامعة "مالايا" الماليزية، وتحقيقه جملة من الإنجازات العلمية التي أهلته للفوز، كأول عربي يتوج بها.

- كان يعمل في سلطة الطاقة بغزة قبل سفره إلى ماليزيا، وكان بارعا جدا في مجال دراسته هندسة الكهرباء.

- من أول المبادرين إلى تأسيس التجمع الدولي للمهندسين الفلسطينيين.

- ويعتبر شادي من أشد الناشطين في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وهو عضو في العديد من المؤسسات والاتحادات الخيرية والأهلية التي تقدم الإسناد والدعم لفلسطين والقدس.

- نشر الشهيد 18 بحثا محكما في مجلات عالمية ومؤتمرات دولية، وشارك في مؤتمر دولي في اليابان، وشارك بأبحاث علمية محكمة في مؤتمرات دولية عقدت في بريطانيا، فنلندا، أسبانيا، السعودية، علاوة على المشاركة في مؤتمرين محليين في ماليزيا.