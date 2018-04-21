معلومات جديدة عن إسقاط «طائرة الخزامى» في السعودية

قالت مصادر سعودية إن الملك سلمان لم يكن متواجدًا في القصر الملكي بالرياض، وقت حادث إسقاط الطائرة اللاسلكية، مشيرًا إلى أنه كان في مزرعته بـ«الديرية».



وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«الدستور»، أنه في تمام الساعة (19:50) من مساء اليوم بتوقيت المملكة، لاحظت إحدى نقاط الفرز الأمني بحي الخزامي بمدينة الرياض تحليق طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة ذات تحكم عن بعد من نوع (درون) مثبت بها كاميرا تجسس، وتعاملت معها وتم إسقاطها.



وأكدت المصادر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، توجه منذ قليل إلى موقع إطلاق النار لمتابعة تطورات الحادث.