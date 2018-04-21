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السبت 21/أبريل/2018 - 10:36 م

عسكرية ومجهزة بكاميرات دقيقة.. أهم المعلومات عن الطائرة اللاسلكية «درون»

عسكرية ومجهزة بكاميرات
مصطفى مسلم
dostor.org/2138044

صرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض بالسعودية، قبل قليل، بأن إحدى نقاط الفرز الأمني بحي الخزامي لاحظت تحليق طائرة لاسلكية ترفيهية ذات تحكم عن بعد من نوع "درون"، دون تصريح بذلك ما اقتضى على رجال الأمن بالتعامل معها، وفق ما لديهم من أوامر وتعليمات، ومن أبرز المعلومات عن الطائرة اللاسلكية العسكرية "درون".

- تمتاز "درون" بقدرتها على تسجيل مقاطع الفيديو والتقاط الصور الثابتة من مكان عالٍ بمجال 180 درجة وجودة عالية، وفق تعبيرها، لأنها مجهزة بكاميرا عالية الوضوح بدقة 14ميجابكسل مثبتة على هيكل ثلاثي المحاور، ليحافظ على استقرارها.

- تتمتع "درون" بأداء قوي خلال طيرانها، لأنها تعتمد على مجموعة من الحساسات لتحقيق الثبات، كما يمكن قيادتها من الهواتف الذكية أو الحواسيب اللوحية، عبر وصلها لاسلكيا بتقنية "واي فاي".

- تتوافق "درون" مع ممدّد مجال "واي فاي"، "باروت سكاي كونترولر"، الذي يستخدم لقيادتها ويوفر لها مجال طيران أوسع.

- تتضمن الطائرة أنظمة ميكانيكية ورقمية، وتوفر صورًا ثابتة من دون تشويه، ولها أربع ممتصات للصدمات تلطف اهتزازات المحرك، وخوارزميات تعمل على تثبيت الصورة على ثلاثة محاور، وتبقى زاوية المشاهدة دون تشويه، مهما مالت الطائرة ومهما كانت الحركة الناجمة عن اهتزازاتها،

- تجري الطائرة معالجة الصور رقميًا، بفضل معالج باروت ثنائي النوى P7، ووحدة معالجة الرسومات ومعالج إشارات الصور الذي ابتكرته "باروت".

- تزن طائرة "بيبوب درون" 390 جرامًا بدون هيكلها، و410 جرامات مع هيكلها، وتقول الشركة المصنعة إن الطائرة تأتي مزودة بأربع مراوح من البولي كربونات ثلاثية الشفرات وهي سهلة التفكيك وذات شكل خاص ما يوفر ميزة التوقف المباشر عن الدوران في حالة الطوارئ عندما ترتطم شفراتها بشئ أثناء الطيران.

- الطائرة مجهزة بمقياس تسارع ثلاثي المحاور، وجيروسكوب ثلاثي المحاور، ومقياس شدة المجال المغناطيسي ثلاثي المحاور، وجهاز استشعار يعمل بالموجات فوق الصوتية يحدد ارتفاع الطيران ليصل إلى 5 أمتار، يتممه جهاز استشعار الضغط حتى ذلك المستوى، وكاميرا استقرار عمودية تلتقط صورًا للأرض كل 16 ميلي ثانية، وتقارنها بسابقتها لتتمكن من تحديد سرعة الطائرة.

- تتمكن الطائرة من البقاء عاليًا في الهواء لمدة 25 دقيقة، وذلك مع ارتفاع بضعة أميال عن سطح الأرض.

- يمكن للطائرة الاستجابة للإشارات المختلفة، ويمكن التحكم بها أيضًا من خلال تطبيق خاص على الهاتف.

- تعتبر الطائرة من أفضل أنواع الطائرات دون طيار المتوفرة في الأسواق، لاستقرارها وثباتها وسرعتها التي تصل إلى 40 ميلا في الساعة، ويصل سعرها إلى 999.99 دولار أمريكي.

عسكرية ومجهزة بكاميرات دقيقة.. أهم المعلومات عن الطائرة اللاسلكية «درون»
عسكرية ومجهزة بكاميرات دقيقة.. أهم المعلومات عن الطائرة اللاسلكية «درون»
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