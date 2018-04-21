بالفيديو.. لحظة إسقاط الأمن السعودي الطائرة اللاسلكية في حي الخزامى

‏‫‏أعلن المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض، في بيان اليوم، أن إحدى نقاط الفرز الأمني بحي الخزامى بمدينة الرياض، لاحظت تحليق طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة ذات تحكُّم عن بُعد من نوع (درون)، بالمنطقة.



وأكد أن هذا الأمر غير مصرح به، وهو ما تطلب تعامل رجال الأمن في النقطة الأمنية معها، وفق ما لديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص.



كان نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي على موقع تويتر روجوا لوقوع إطلاق نار في منطقة الخزامي بالقرب من القصر الملكي.

