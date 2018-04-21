حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة إطسا بالفيوم، بالتعاون مع قوات الشرطة، حملة إزالات مكبرة لرفع وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بناحية عزبة داوود والشرفة التابعة للوحدة المحلية بشدموه بمركز إطسا بالفيوم.



وتمكنت الحملة من إزالة (4) حالات تعد على الأراضى الزراعية بشدموه عبارة عن أسوار وحالة بالطريق العام، كما تمكنت من إزالة حالة أخرى بنطاق الوحدة المحلية بمنية الحيط.



من جهته، أشار رئيس مركز ومدينة إطسا، إلى أن حملات الإزالة مستمرة بمختلف أنحاء المركز لإزالة التعديات حفاظًا على الرقعة الزراعية، تصاحبها حملات أخرى للنظافة العامة ورفع الإشغالات في إطار توجيهات الدكتور جمال سامى، محافظ الفيوم، وأصدر رئيس مركز ومدينة إطسا تكليفات لرؤساء القرى بتكثيف حملات الإزالة ومنع قيام المواطنين بالتعدي على الأراضي الزراعية سواء بالبناء أو التشوين أو التبوير، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.