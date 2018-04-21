«غانم الدوسري».. طريد المملكة

غانم الدوسري.. ناشط سعودي يعيش في العاصمة البريطانية لندن، اعتاد الهجوم على المملكة العربية السعودية، فلا يمل من إطلاق الشائعات مرارًا وتكرارًا ضد النظام الحاكم من وقت لآخر.



وادعى الدوسري، اليوم السبت، وقوع عملية إطلاق نار في حي الخزامي في العاصمة الرياض بالقرب من القصر الملكي، ونقل الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده إلى مكان آمن.



وإلى جانب نشره الشائعات، منذ انتقاله للندن عام 2003، يعتبر نفسه ساخرا سياسيا اشتهر باستضافة برنامج حواري عبر الإنترنت يدعى "غانم شو"، ينتقد خلاله سياسة المملكة منذ عام 2015.



واتهم سعود القحطاني، مستشار الديوان الملكي السعودي، الدوسري بأنه مذنب بارتكاب جرائم تتعلق "بتزوير التأشيرات" في بلده الأصلي، كما صدرت ضده أحكام بالسجن لنشره الشائعات عن المملكة.



وبشأن حقيقة إطلاق النار، اليوم السبت، في منطقة الخزامى، قال المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض، إن الشرطة لاحظت إحدى نقاط الفرز الأمني تحليق طائرة لاسلكية "درون" ما اقتضى تعامل رجال الأمن في النقطة الأمنية معها.



وسبق أن دعا الدوسري، السعوديين إلى التظاهر في 15 سبتمبر 2017، لكن فشل الحراك المزعوم الذي نشط في الترويج له قبل أيام، ولم يستجب أحد له.



