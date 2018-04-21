تفاصيل ضبط دكتور عظام مزيف سرق مواطن خليجي في الأزبكية (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على «فيس بوك» فيديو يوضح تفاصيل عملية النصب التي تعرض لها مواطنون بمنطقة الأزبكية وكيفية ضبط المتهم.



تلقى رجال مباحث قسم شرطة الأزبكية بلاغا من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بأنه أثناء سيره بمنطقة شارع الألفى، استوقفه شخص وتعرف عليه، ولدى علمه بأنه حضر للبلاد بقصد العلاج، ادعى أنه طبيب عظام وعرض عليه مساعدته، وعقب ذلك استولى على مبالغ مالية من حافظة نقوده وفر هاربًا.



ومن خلال التحريات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "خالد.ى.ع" 50 سنة، مهندس كهربائى، وسبق اتهامه فى 5 قضايا "نصب"، فتم إعداد الأكمنة واستهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المستولى عليه من المُبلغ، و585 ساعة يد، و75 هاتفا محمولا، وكارنيه "مزور" بمهنة نائب مدير تحرير إحدى الصحف، ومبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة.



وأقر المتهم بأن باقى المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة ونصب مختلفة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بالنصب عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.