القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
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السبت 21/أبريل/2018 - 04:58 م

إطلاق نظام مراسلة جديد من «جوجل»

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
وكالات
dostor.org/2137697

كشفت شركة جوجل النقاب عن نظام مراسلة جديد، يسمى Chat، ومحاولة لاستبدال تطبيق SMS، وتوحيد خدمات المراسلة المختلفة على أندرويد، ليتغلب على تطبيق iMessage من أبل وواتس آب من فيسبوك بمساعدة مشغلي الهواتف الجوالة.

يحتاج المستخدمون إلى تنزيل تطبيق دردشة آخر أو إعداد حساب جديد بدلًا من استخدام OTT حيث يعتمد على خدمات الاتصالات الغنية (RCS)، وهو خليفة لـSMS.

وتعمل جوجل على توحيد جميع الإصدارات المتباينة من نظام RCS بموجب معيار واحد قابل للتشغيل البيني والذي سيعمل عبر الشبكات والهواتف الذكية وأنظمة التشغيل.

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