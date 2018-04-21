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السبت 21/أبريل/2018 - 03:49 م

تحديث جديد من «جوجل» لتطبيقها «Files Go»

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
وكالات
dostor.org/2137622

عمدت شركة جوجل، إلى طرح تحديث جديد لتطبيقها "Files Go"؛ لتعزيز مشاركة أفضل للمستخدمين.

وتضمن التحديث الجديد، الانتقال إلى درج التنقل، بالإضافة إلى بضعة تعديلات أخرى.

واستخدمت الإصدارات القديمة من الملفات "Go" قائمة بسيطة من 3 نقاط، عبارة عن "الإعدادات" و"المساعدة" و"التعليقات".

كما تم تغيير ذاكرتي "التخزين" إلى درج السحب "Clean The"؛ لتسهيل رؤية الملفات.

وهذا التحديث موجود بالفعل عبر متجر "Play"، ولكن إذا لم تتمكن من الوصول إلى هناك لأي سبب من الأسباب؛ هناك أحدث ملفات "GO APK" في "APK Mirror".

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