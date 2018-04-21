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السبت 21/أبريل/2018 - 11:10 ص

«نصر الدين»: مناقشة قانون «الإيجار القديم» خلال أيام

إسماعيل نصر الدين
إسماعيل نصر الدين
كريمة أبو زيد
dostor.org/2137059

أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، صاحب مشروع قانون الإيجارات القديمة، إن لجنة الإسكان بالبرلمان ستناقش مشروع القانون خلال الأيام المقبلة.

وأضاف "نصر الدين"، في تصريحات صحفية، أن جدول أعمال لجنة الإسكان مزدحم، حيث تناقش مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة، بالإضافة إلى قانون البناء الموحد وموازنة الدولة فى الشق الخاص بقطاع الإسكان والمرافق، وهذا هو سبب تأجيل مناقشة مشروع القانون الذى وقع عليه أكثر من 120 نائبًا، وأحاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة الإسكان لمناقشته.

وتابع: إن دور الانعقاد الحالى قارب على الانتهاء، إلا أن اللجنة ستناقش القانون وإذا لم تنته منه خلال دور الانعقاد الحالى، سيتم إقراره خلال دور الانعقاد المقبل عقب الإجازة البرلمانية.

وأشار نصر الدين إلى أن القانون سيرضى الجميع «المالك والمستأجر»، ولن نسمح بأن يُضار أى أحد من القانون الجديد.

ونفى ما يشاع حول أن القانون الجديد سيتسبب في طرد أى مواطن، مؤكدًا أنه لا أحد يجرؤ على طرد مواطن من مسكنه، لكن ما سيحدث هو إيجاد حل فى إطار الدستور والقانون.

وأكد نصر الدين أنه تشاور مع جميع الأطراف، حيث جلس مع أحمد شحاته، منسق رابطة "عايز حقي" للدفاع عن حقوق الملاك وهى أهم رابطة تدافع عن حقوق الملاك واستمع إلى طلباتهم، بالإضافة إلى الاستماع لعدد كبير من ممثلى المستأجرين، وسوف يتم استكمال الحوار المجتمعى ولن يخرج القانون إلا بعد الوصول لحلول ترضى جميع الأطراف.

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