استئناف الطعون على حكم إعادة بث القنوات الدينية أمام مجلس الدولة

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت، الطعون المقامة من الشركة المصرية للأقمار الصناعية، لإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر لصالح الراحل الشيخ يوسف البدري، بإعادة بث القنوات الدينية المغلقة.



وحملت الطعون أرقام 5851816810742 لسنة 57 قضائية عليا، وأقيمت بعدما قبلت محكمة القضاء الإداري دعوى ضد وزيرى الإعلام والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفتهم، اعتراضًا على غلق بعض القنوات الدينية.



وطالبت الدعوى المطعون ضد الحكم الصادر فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر بوقف 7 قنوات فضائية هي "الناس والرحمة والخليجية والحافظ والصحة والجمال ووصال وصفا"، وإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن، وإعادة بثها من جديد.