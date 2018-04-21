القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:05 م

متحدث نتنياهو: حماس تسعى لإبادة اليهود
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
09:47 م

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟
09:25 م

مشادة بين نيللي كريم وسولافا في «اختفاء»
05:33 م

أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية
03:33 م

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون
12:53 م

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

حوادث
السبت 21/أبريل/2018 - 05:38 ص

استئناف الطعون على حكم إعادة بث القنوات الدينية أمام مجلس الدولة

مجلس الدولة ـ أرشيفية
مجلس الدولة ـ أرشيفية
عماد سليمان
dostor.org/2136916

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت، الطعون المقامة من الشركة المصرية للأقمار الصناعية، لإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر لصالح الراحل الشيخ يوسف البدري، بإعادة بث القنوات الدينية المغلقة.

وحملت الطعون أرقام 5851816810742 لسنة 57 قضائية عليا، وأقيمت بعدما قبلت محكمة القضاء الإداري دعوى ضد وزيرى الإعلام والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفتهم، اعتراضًا على غلق بعض القنوات الدينية.

وطالبت الدعوى المطعون ضد الحكم الصادر فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر بوقف 7 قنوات فضائية هي "الناس والرحمة والخليجية والحافظ والصحة والجمال ووصال وصفا"، وإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن، وإعادة بثها من جديد.

موضوعات متعلقة

«الإدارية العليا» تؤجل نظر الطعن على قرار وقف 7 قنوات دينية لـ10 مارس

تأجيل طعن الحكومة على بث القنوات الدينية لـ21 إبريل

اقرأ أيضًا
منذ يومين

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون

منذ يومين

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد

منذ 4 أيام

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية

منذ أقل من شهر

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»

منذ أقل من شهر

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا

منذ أقل من شهر

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة

الآن

الإصلاح الإدارى: انتهى عصر حجز الوظائف الحكومية

فيديوجراف.. «ضحايا الحوت الأزرق في تزايد والزعيم يعود للسينما» أبرز أخبار اليوم

«جلوبال فاير باور»: مصر والجزائر أقوى جيوش إفريقيا في 2018

الدولار يسجل أعلى مستوى في أسبوعين

الأكثر قراءة

خاص.. عادل إمام يعود إلى السينما بعد غياب 8 أعوام

بأمر «الحوت الأزرق».. طالبة تقتل أمها وشقيقها حرقًا بسوهاج

خبير أمنى: لدينا العديد من الخيارات فى التعامل مع «سد النهضة»

مرتضى منصور: قطر وضعت مخططًا للإطاحة بي من الزمالك

ألبومات الصور

بالصور.. تكريم إياد نصار ونيرمين الفقى فى أسبوع الموضة الأردنى

بالصور.. تفاصيل حفل رامى صبرى فى جامعة «MSA»

شيرين بصحبة زوجها حسام حبيب في عزاء والدها (صور)

الزعيم ولميس الحديدي في «عوالم خفية» (صور)

نجم الساعة

يسوع وراء القضبان.. تحويل أخطر سجن فى العالم إلى كنيسة.. ونزلاؤه من المافيا إلى الصلاة

ads
الأكثر قراءة

خاص.. عادل إمام يعود إلى السينما بعد غياب 8 أعوام

بأمر «الحوت الأزرق».. طالبة تقتل أمها وشقيقها حرقًا بسوهاج

خبير أمنى: لدينا العديد من الخيارات فى التعامل مع «سد النهضة»

مرتضى منصور: قطر وضعت مخططًا للإطاحة بي من الزمالك

كشكول

كايرو ستيبس ترفع إسم مصر بحصولها على أعرق جوائز الجاز الألمانية

" سر العودة" يختتم الانشطة الطلابية للجامعة البريطانية

عضو المجلس المصري للشئون الخارجية في لقاء مفتوح بـ"ألسن عين شمس "

حسام رفاعي نائبا لرئيس جامعة حلوان لشئون البيئة وتنمية المجتمع

وزير التعليم العالي يشارك في اليوم الرياضي بجامعة عين شمس.. الإثنين

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

تونس.. إنقاذ 12 مهاجر غير شرعي من الغرق

الجزائر تؤمن احتياجاتها المائية بـ31 مليار دينار

اكتشاف الهرم التاسع بالسودان

ads
منوعات

فيديوجراف.. «ضحايا الحوت الأزرق في تزايد والزعيم يعود للسينما» أبرز أخبار اليوم

رسام فيصل: «الفن هو الجمال الوحيد وسط قبح البشرية»

«إليزابيث 2» أول فندق عائم في دبي

ولاد الكار

اليوم.. معرض للمنتجات الزراعية بنقابة الصحفيين

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك