باقة من أروع القصص الأمريكية فى «مشاعل على الطريق»

صدر حديثا عن المركز الثقافي العربي٬ كتاب «مشاعل على الطريق» - ترجمة الدكتور علي القاسمي بصفته أحد أبرز الباحثين في الأدب الأمريكي.



واختار لنا الدكتور علي القاسمي، بحسّه الأدبي واللساني، باقةً من أروع القصص الأمريكية التي أبدعها كبار الأدباء الأمريكيين منذ بداية القرن العشرين حتى يومنا هذا، ونقلها إلى العربية بلغته السلسة الجميلة، مع المحافظة ما أمكن على مميّزات أسلوب كل كاتب وخصائص المدرسة الأدبية التي ينتمي إليها، تكريمًا لهؤلاء المبدعين الذين تركوا بصماتهم على الأدب الإنجليزي والآداب العالمية الأخرى.



يشار إلي أن علي القاسمي قاص وروائي وناقد ومترجم، سبق له أن ترجم بعض الروائع الأمريكية الخالدة مثل كتابَي إرنست همنجواي "الشيخ والبحر" و"باريس عيد" اللذين نشرهما المركز الثقافي العربي وحظيا بإقبال كبير، تمامًا مثل رواية القاسمي "مرافئ الحب السبعة" التي نشرها المركز كذلك.